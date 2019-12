ZAKLAO ŽENU, ZAPALIO KUĆU, PA SE OBESIO: Monstruozan zločin kod Vršca, krvavi pir snimao telefonom! Posle svađe HOROR

Jon Nistor (66) izbo je nožem bivšu suprugu Vetutu Nistor (54), državljanku Rumunije, u njihovoj porodičnoj kući u selu Veliko Središte kod Vršca, nakon čega je kuću zapalio, pa se obesio se o traktor.

Kako Kurir saznaje, tragedija se dogodila u četvrtak oko 23 sata u Vinogradarskoj ulici, nakon svađe Jona i Vetute, a Jon je, navodno, mobilnim telefonom snimao kako ubija ženu i pali kuću.

- Vetuta je nekoliko dana provela u bolnici. U četvrtak je puštena iz te ustanove i došla je kući. Sat pre ponoći njen bivši muž došao je u kuću u kojoj su, iako su se u novembru razveli, živeli zajedno. Najpre su se žestoko posvađali, a potom je počeo horor - navodi izvor Kurira.

foto: Dušan Stamenković

Kako kaže, muškarac je potom, najverovatnije u naletu ljubomore, uzeo nož iz kuhinje i nasrnuo na nesrećnu ženu.

- Najpre ju je optužio da ga vara, a potom je otišao u kuhinju, uzeo nož i ubo je nekoliko puta. Nakon toga je upaljačem zapalio prostoriju u kojoj su se nalazili, a potom izašao i ostavio suprugu u vatri - kaže naš sagovornik.

foto: Dušan Stamenković

Kako dodaje, žena je u tom trenutku još uvek bila živa, pa je uspela da ustane i priđe prozoru.

- Tako krvava i ranjena, Vetuta je nekako skočila kroz prozor kako bi se spasla, ali je na pločniku pored kuće preminula, o čemu svedoče i tragovi krvi - objašnjava izvor.

foto: Privatna Arhiva

foto: Kurir

On kaže da je Jon za to vreme pripremao omču kako bi se obesio. - Dok je njegova supruga krvarila i borila se za život, on je uzeo kanap, napravio omču i izašao u dvorište. Kanap je vezao za krov traktora, omču stavio oko vrata i obesio se - dodaje izvor Kurira.

Tela bivših supružnika pronašli su vatrogasci, koji su, na poziv komšija, brzo došli da ugase požar.

Komšije kažu da su se Jon i Vetuta često svađali, kao i da je muškarac zbog nasilja u porodici ranije imao zabranu prilaska. - Bili su u lošim odnosima. Jon ju je, navodno, i tukao, pa je zbog toga imao zabranu prilaska. Na kraju su ipak ostali zajedno u toj kući. Užasna tragedija. Oni imaju trudnu ćerku, a Vetuta ima i dvoje dece iz prethodnog braka - pričaju komšije.

Kurir / Dušan Stamenković

Foto: Privatna arhiva, Kurir

Kurir