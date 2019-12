MALČANSKI BERBERIN JE PSIHOPATA! Policajci koji su ga hapsili otkrivaju PRAVO LICE OVOG ZLIKOVCA! ČITAJTE U KURIRU

Policija je juče u selu Svrljiški Miljkovac, u podrumu jedne kuće, pronašla ćebe i jorgan, ali i ostatke hleba i teglu paprike, zbog čega se veruje da je upravo u tom objektu u kom niko ne živi Ninoslav Jovanović (46), zvani Malčanski Berberin, zatočenu držao Moniku Karimanović (12), koju je oteo pre devet dana!

- Vlasnica kuće, koja inače ne živi tu, pronašla je na stolu hleb i razbijenu teglu sa paprikama, a drugi meštanin je ispričao da ih je video i da mu je Jovanović tražio vodu i pitao za put za Orešac, a devojčica je stajala desetak metara iza njega. On mu je objasnio kuda se ide, a on je pitao da li postoji neka prečica. To je bilo pre nekoliko dana, a taj meštanin nije ni znao kome je pokazao put i dao vodu - kaže naš sagovornik.

O svim detaljima ČITAJTE U KURIRU!

foto: Kurir

KURIR DANAS POKLANJA DODAK NAŠA NAJLEPŠA NOVOGODIŠNJA ČAROLIJA: Više od 40 recepata za čorbe, svečana jela i poslastice

Danas ćete dobiti uz Kurir poklon dodatak Naša Najlepša Novogodišnja čarolija, gde vas čeka više od 40 recepata sa originalnim fotografijama, za ukusne čorbe, glavna jela i poslastice kao što su: čortanovačka riblja čorba u kotliću, gulaš od svinjskog filea, kuvana govedina, bečke teleće šnicle, kiseo kupus na srpski način, dinstane lignje, punjene paprike na mađarski način, orasnice, šnenokle...

foto: Kurir

Kurir / Ekipa kurira

Foto: Kurir

Kurir