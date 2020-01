MALČANSKI BERBERIN POSLAO DRSKU PORUKU: NE MOŽETE MI NIŠTA Nikad me nećete uhvatiti, neću živ da se predam

- Nikad me nećete uhvatiti! I ja sam naoružan, baš me briga, ne možete mi ništa!

Ovo je, navodno, poručio odbegli Ninoslav Jovanović (46), Malčanski Berberin, misleći da razgovara s policajcem tokom bekstva iz kuće Emila Živića (66) u selu Pasjača, u kom je posle desetodnevne potrage pronađena živa Monika Karimanović (12), koju je zlikovac oteo.

Kako je Živić ranije ispričao, on je sinu viknuo da donese pištolj, iako oružje nisu imali, a Jovanović je očigledno od oca i sina pomislio da su inspektori. - Kad je mladić viknuo: „Stoj, policija, imam pištolj“, Jovanović se prezrivo osmehnuo i poručio mu da je naoružan, da ga nikad neće uhvatiti i da se živ neće predati, pa je u zaletu preskočio ogradu visoku čak 120 centimetara. Iako su ga meštani pojurili, on je uspeo da kroz nepristupačnu šumu, koju očito dobro poznaje, utekne i nastavi da se skriva - priča naš izvor iz istrage: - Jovanović je imao nekoliko meseci da istraži ove predele, a navodno ih poznaje kao svoj džep. Ne isključuje se mogućnost da je negde iskopao zemunicu nalik na onu u kojoj je držao Moniku, pa da tamo ima štekove s vodom i hranom i da se tu krije - dodao je sagovornik Kurira.

Potraga za Ninoslavom Jovanovićem - Malčanskim Berberinom nastavljena je i juče, petnaestog dana nakon otmice male Monike Karimanović, koja je u nedelju po podne nađena živa u selu Pasjača. - Jake snage vojske, policije i Žandarmerije momentalno su okupirale prostor, ali od Malčanskog Berberina ni traga ni glasa već danima. Sela Malča, Pasjača, Oreovac, Vrelo i Jasenovik nadleću helikopteri i dronovi, a ljudi konstantno pretražuju teren. Potraga se ne obustavlja ni u selima oko Svrljiga i Knjaževca - priča naš izvor iz istrage.

Pripadnici Žandarmerije i policije novogodišnje praznike proveli su na terenu, a 31. decembra ih je posetio i direktor policije Vladimir Rebić. - Tokom noćne potrage dešavalo se da termovizijske kamere snime neka sumnjiva kretanja, ali nažalost, nijednom nije uhvaćen Jovanović. Policajci su odlazili i proveravali te lokacije, ali njegovi tragovi nisu otkriveni ni na jednom mestu! Građani su uključeni u potragu i sve njihove prijave se detaljno proveravaju - navodi sagovornik Kurira:

- Najpre se javio čovek koji je posumnjao da je povezao Jovanovića, jer ga nije prepoznao, ali to nije dokazano. Posle toga, nekoliko meštana Malče je kontaktiralo s policijom, pa je pretraga vraćena u selo - dodao je naš izvor.

Kako saznajemo, mala Monika je i dalje s majkom u Kliničkom centru u Nišu. Ona se uspešno oporavlja od posledica otmice.

Žena (49) još jedna žrtva

HTEO DA ME SILUJE I OŠIŠA PRE 30 GODINA

Žena iz Malče ispričala je juče da je pre 30 godina i ona zamalo postala žrtva Ninoslava Jovanovića, koji je pokušao da je siluje i ošiša. - Sada imam 49 godina. Sve se dogodilo kad sam imala 20, a on 17 godina. Sreo me je u selu, stalno me pratio i opsedao, a onda je jednog dana hteo da me siluje. Još uvek vučem traume i ovo što se dešava danas mi je samo sipalo so na ranu - kazala je žena koja je insistirala na anonimnosti: - Ne znam kako sam uspela da se iskobeljam iz njegovih ruku. Bežala sam kao luda. Naravno, jurio me je sve vreme, a onda je negde ispred moje kuće uzeo jednu letvu i lupio me po glavi. Moj otac je čuo da se nešto dešava pa je istrčao iz kuće. Kad ga je Ninoslav video, dao se u beg.