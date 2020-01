DANILO S. OSUĐEN U VIŠEM SUDU U VALJEVU: Osam godina robije zbog silovanja deteta

Danilo S. (66) iz Vrčina nepravosnažno je osuđen juče pred Višim sudom u Valjevu na osam godina robije jer je osam godina silovao svoju pastorku, i to u periodu od devojčicine šeste do četrnaeste godine!

Osuđenom Danilu S. na teret se stavljala obljuba zloupotrebom položaja u produženom trajanju.

- Danilo S. krivično delo je izvršio na teritoriji Trebinja i Valjeva u periodu od 2000. do avgusta 2008. godine na štetu maloletne pastorke, koja je u tom periodu bila dete staro šest do 14 godina, a danas ima 25 godina. On se u pritvoru nalazi od 14. septembra prošle godine zbog očiglednog izbegavanja dolaska na glavni pretres. Osim toga, tokom postupka pojavile su se i druge okolnosti koje su ukazivale da bi Danilo S. mogao da pobegne, pa mu je po objavljivanju presude pritvor produžen do pravosnažnosti - navodi se u objašnjenju presude.

- Očuh me je prvi put silovao kad sam imala šest godina. Tad je počeo moj pakao, koji je trajao punih osam godina. Svakodnevno me je seksualno zlostavljao. Živela sam s tim, praveći se da se ništa nije dogodilo, ali više ne želim da ćutim. Poslednji put očuh me je odvukao u krevet pre 10 godina. Sve vreme sam ćutala, bilo me je sramota da bilo kome kažem kroz šta sam prošla - kazala je žrtva.

Kurir.rs/ J. I. Foto: Shutterstock

Kurir