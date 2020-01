MAJKA TANJE NASTRADALE U ŽITKOVCU NEUTEŠNA Umesto venčanja, spremamo joj sahranu! Verenik zaključan, niti jede niti pije

Stravična nesreća koje se dogodila 2. januara zavila je Žitkovac u crno.

Mlada Aleksičanka Tanja Jović (29) poginula je na licu mesta kada je auto u kome je bila udario svom snagom u paletu betonskih poloča. Porodica Jović je još u šoku posle stravičnog gubitka koji ih je zadesio.

Kako priča Tanjina majka Milina, ona i njen verenik Mladen su te večeri bili na proslavi “reprize” Nove godine u jednom restoranu, kada ih je u povratku Milan, koji je sa njima bio u kafani, povezao autom.

- Kada su bili blizu kuće, Milan nije hteo da ih pusti da izađu, već ih je molio da idu sa njim do prodavnice po još piva i da nastave sa proslavom. Pošto su Tanja i Mladen to odbili, umesto da stane, on je nagazio gas iz sve snage posle dvadesetak metara udario u paletu sa beton pločama i drugo vozilo i od velike brzine se prevrnuo. Zet i Milan sedeli su napred, nisu bili povređeni, ali kada su se okrenuli, videli su da se moja Tanja ne pomera. Zet ju je vadio kroz prozor, ali nije bila živa – ispričala je neutešna majka brišući suze.

Na lice mesta nedugo zatim došla je i Hitna pomoć, ali mladoj Tanji nažalost nije bilo spasa. Kako kažu njeni rođaci, njen verenik od juče je zaključan u svojoj sobi i nikog ne pušta da uđe unutra.

- Samo gleda slike i plače. Niti jede niti pije vodu. Oni su se verili prošle godine, trebalo je da se venčaju, zakazali smo svadbu za 1. avgust, a umesto venčanja, spremamo joj sahranu – skrhkana od bola pričala je njena majka Milina.

Kako kažu očevici nesreće, vozač "opela" prešao je na suprotnu stranu kolovoza u vreme kada je ova ulica bila pusta.

Milan će nakon isteka zadržavanja od 48 sati biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu, s obzirom na to da mu zbog vožnje pod dejstvom alkohola koja je dovela do smrtnog ishoda, preti kazna zatvora do osam godina.

Tanja će biti sahranjena u danas, na groblju u rodnom Žitkovcu kraj Aleksinca.

