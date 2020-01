MONIKA NE PAMTI DETALJE MUČENJA, KAO DA JE IZBRISALA SEĆANJA! Ne može da opiše svih 10 dana provedenih sa MONSTRUMOM!

Prema njihovim rečima, Moniku svakog dana u KC Niš, gde se ona nalazi s majkom Aleksandrom već sedam dana, posećuju psiholozi, socijalni radnici, ali i policajci.

- Ona svakog dana ispriča po neki novi detalj, ali ne seća se svega... Živo se seća samog momenta otmice i boravka u automobilu sa otmičarem, ali kao da je izbrisala iz glave period od njihovog dolaska u zemunicu u ataru Malče do momenta kada ju je Emil Živić pronašao u svojoj vikendici u selu Pasjača. Ona je verovatno od straha, gladi, zime i traume izbrisala iz sećanja te događaje - kaže rođak.

Policija na nogama... Potraga za Malčanskim Berberinom

On kaže da je Monika ispričala da ju je 20. decembra kolima na ulici presreo Ninoslav.

- Kroz prozor auta joj je rekao da je on novi domar u školi, ali da ne zna put do škole i da ona slobodno može da krene s njim, kako bi mu pokazala gde je škola. Monika mu je rekla da ga ne poznaje i da ne može da uđe u kola, ali je on počeo da je moli i uverava rečima: „Sine, nemaš čega da se plašiš, odvešću te u školu“. Kada je sela u kola, on je skrenuo s puta koji vodi do škole. Odmah mu je rekla da to nije taj put, a on je viknuo: „Sad ćeš da ćutiš!“ Počela je da plače, ali to na njega nije delovalo - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Seća se da su kola u jednom trenutku stala i da je morala da izađe. Otad je njeno pamćenje selektivno. Zapravo, ne seća se zemunice u kojoj su prvo bili, kao ni drugih mesta, jer je za nju to sve bio nepoznati predeo. S druge strane, možda je to njen odbrambeni sistem.

Potraga u toku OD NINOSLAVA NI TRAGA NI GLASA U bekstvu... Ninoslav Jovanović foto: Privatna Arhiva Za Jovanovićem policija i dalje traga. On je pobegao kada je meštanin Emil Živić slučajno pronašao Moniku i njega u svojoj vikendici u Pasjači. - Pretražuje se teren od nekoliko desetina hektara u desetak polunapuštenih sela, od Niša do Svrljiga. Moguće je da se on sakrio na nekom tavanu i to u kući čije vlasnike poznaje. Poznavajući ga, on se neće predati, a ne verujemo ni da će se ubiti - kaže izvor. Slaviša Virijević, načelnik niške policije, rekao je da potraga neće stati sve dok se Jovanović ne pronađe i dodaje da policija dobija dojave od građana, ali da su mnoge od njih lažne ili su se ljudi prevarili u proceni.

Kako kaže, Moniki se u pamćenje urezao momenat šišanja. - Monstrum joj je kosu sekao nožem. Pati zbog toga... Seća se i da joj je davao da jede papriku i hleb, i neki šećer, kao i da joj je bilo mnogo hladno - objašnjava rođak i napominje da se devojčica seća i Jovanovićevih pretnji.

- On je nju toliko zaplašio! Pretio joj je sve vreme. Govorio joj je da će ih policija ubiti ukoliko ih nađu, da moraju da budu pažljivi i da niko ne sme da sazna šta se dešava. Nije smela ništa da kaže, radila je šta je od nje tražio. U kakvom je strahu bila govori i činjenica da je i ljudima koji su je pronašli plačnim glasom rekla da je ne povrede, ona je u svakoj osobi videla svog ubicu - kaže sagovornik.

Iako je preživela golgotu, mala Monika je, prema rečima rođaka, hrabra i jaka.

- Dobro se oporavlja, lekari brinu o njoj i prate njeno stanje. Najbitnije je da je na sigurnom i da je s majkom. Mi je ne posećujemo, samo joj tata ide u posetu. Lekari su procenili da je to za nju najbolje - kaže rođak.

J. Rafailović - M. Smiljković

