BAKA SEKA JE POMOGLA DA BERBERIN PADNE: Pozvao me njegov otac odmah posle hapšenja! EVO ŠTA JE REKAO!

Porodica Ninoslava Jovanovića, zvanog "Malčanski berberin" zahvalila se danas Cekićima što su pozvali policiju kada su ugledali otmičara Monike Karimanović (12).

O tom potresnom telefonskom razgovoru priča baka Seka Cekić koja je se javila na telefon kada je pozvao Duško Jovanović, otac čoveka koji je u zatočeništvu držao devojčicu od 12 godina, a onda bežao od potrage još šest dana.

- Mi s njima mnogo lepo živimo. To je poštena i radna familija. A, ovaj se izmetnuo ne znam na koga...? Mnogo sam se bojala da se ne naljute jer tolike godine i decenije se znamo. Ali, čim se saznalo da smo zvali policiju, otac njegov je zvao i zahvalio se. Rekao mi je da im je bilo teško svih ovih dana i ja to verujem. Ono ni njima ljudima nije lako, razumem ja to, rekla je baka Seka.

Iako je cela Malča danas bila "na nogama", iz kuće Jovanovića niko nije izašao. Još ranije je procurilo u medije da su "boga molili" da pusti devojčicu, a kasnije da je uhvate.

U razgovoru s našim novinarom, Ninoslav Jovanović je i pretpostavio ovakvu reakciju porodice ako opet učini isto krivično delo za koje je odležao već 12,5 godina. On je jednu devojčicu ošišao i silovao, a s drugom je to isto pokušao.

- Kada bi ja ponovo uradio tako nešto, od mene bi se porodica odrekla, garantujem to - rekao je tada Jovanović.

Dva kučeta nisu lajala na "malčanskog berberina"

U dvorištu porodice Cekić postoje dva kučeta koji su vezani lancem, ali začudo nisu lajali na Jovanovića koji je morao da prođe pored njih da bi ušao u plevnju gde je proveo noć.

- Pa i oni kučići kao omađijani. Laju po ceo dan, a na njega nisu ni zalajali - priča baka Seka.

Kurir.rs/M.S.

Kurir