MEŠTANI MALČE ŠOKIRANI OBJAVAMA NA TVITERU, PETAR KAŽE: Da li je ovo pravi Ninoslav?! To je on, znam ga celog života!

NIŠ - Nakon hapšenja Ninoslava Jovanovića, zvanog Malčanski berberin, društvenim mrežama počelo je da kruži pitanje da li je juče uhapšeni otmičar isti onaj Ninoslav iz Malče koji je nekada robijao za silovanje.

Razne teorije zavere razvile su se na Fejsbuku i Tviteru, posebno kada je reč o kosi Malčanskog berberina.

Međutim, "foteljaška razmišljanja iz tople sobe" demantuju meštani sela Malča koji ga znaju ceo život.

Prvi među njima je Petar Cekić, čovek u čijem seniku je prespavao.

- To je on, odmah sam ga prepoznao. I on se uplašio kada me video i meni nije bilo svejedno. Dohvatio sam jednu metlu da ga sustignem, ali on uteče na kapiju. Izgledao je onako zapušteno, odrpano, neobrijan i verovatno gladan - kaže Cekić.

Ta slika koja upoređuje njegov "nagli rast kose" objašnjava zapravo ugao slikanja odnosno njegov rast kose za poslednjih dvadeset dana odnosno to da je bio upravo ošišan kada se slikao sa turistkinjama ispred logora.

Još nije saslušan

U Višem sudu u Nišu saznajemo da Ninoslav Jovanović još nije saslušan i da se nalazi u prostorijama Policijske uprave u Nišu. Njemu je određeno takozvano zadržavanje do 48 sati počev od 15 sati kada je priveden u Ulicu Nade Tomić.

- Osumnjičeni još nije saslušan u tužilaštvu i u skladu sa zakonom kao i o eventualnim merama koje se tada donesu, javnost će biti obaveštena - rekao je portparol Višeg suda Borislav Radonjić.

(Kurir.rs/M.S.)

Kurir