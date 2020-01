JURIĆ ŠOKIRAN KOMENTARIMA NA HAPŠENJE MONIKINOG OTMIČARA: I moja porodica je proživljavala ovu dramu to je NELJUDSKI

- Bio sam u Malči i razgovarao sa ljudima i meštanima ovog, ali i okolnih mesta. Svi oni bili su i te kako uznemireni onim što se dešavalo i time što je čovek uhapšen tek juče. Zaista je urađena velika stvar i zahvalan sam svim ljudima koji su učestvovali u poteri i pretrazi terena. Zahvalan sam Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali i građanima koji su sve vreme bili tu – rekao je Jurić za Pink. Komentarišući to da je vest o Jovanovićevom hapšenju kod pojedinaca izazvala neljudske komentare, Jurić kaže da je povređen istim i da je žalosno jer niko više ne piše i ne govori o devojčici, maloj Moniki Karamanović (12), žrtvi „Malčanskog berberina“.

- Danas Monika apsolutno nije tema, već je tema apsurdna priča o tome da li je neko lažan ili pravi, da li je sve namešteno ili nije. Taj mali broj ljudi svesno utiče na bol i patnju devojčice i njene porodice i zaista mi je jako teško. Sve ovo je proživljavala i moja porodica, svu ovu dramu, a izgleda da se istorija stalno ponavlja – rekao je Jurić i dodao: - Nisam zadovoljan brzinom kojom je slučaj rešen i nisam zadovoljan time što je taj čovek pušten tri godine pre nego što je trebalo. Da je sedeo još tri godine u zatvoru, ovo sa malom Monikom se ne bi desilo! Kaže da se pitanje „kako je Monika“ više ne postavlja. - Ja znam kako je ona, juče sam razgovarao sa porodicom. Ona je dobro, juče su je njeni drugari iz razreda obradovali. Njena porodica je divna i, dok sam bio kod njih, rekao sam im da je najvažnije da se Monika vrati kući i da će je oni, svojom energijom i ljubavlju, izlečiti. To je sigurno tako i mi treba da im pomognemo. Hajde da se sa jednog političkog terena prebacimo na životni i da pomognemo tim ljudima i toj devojčici, kako bi se ona vratila u normalne životne tokove – rekao je Jurić.

Kaže da su Monikini roditelji živeli za onaj momenat koji on sa svojom porodicom nije doživeo. - Živeli smo za to da se Tijana vrati kući. Tokom potrage sam se čuo sa ljudima koji su tražili i Tijanu i, verujte, kada je počinilac uhapšen i kada je Monika pronađena, prve osobe koje su ti ljudi pozvali bili smo mi. Pozvali su moju Sašku, Miljanu i mene lično, kako bi javili da su našli Moniku i rekli „ovako smo želeli da vratimo i vaše dete“. To su ljudi, priče, životi i zato me boli sve ovo što se dešava i što u drugi plan vraća to da nam je Monika živa. Zato mi je jako teško – kaže Jurić. Ističe da su mu ovakvi komentari još jači motiv da nastavi da radi i da se zalaže za sigurnost naše dece.

