SILOVAĆE ME U ĆELIJI, VODITE ME U IZOLACIJU! Berberin u strahu za svoju bezbednost! Plaši se OSVETE zatvorenika

Ninoslav Jovanović, zvani Malčanski berberin, koji je oteo devojčicu Moniku Karimanović, u strahu je za svoju bezbednost. On se nalazi u izolaciji do daljeg, a čuvare je molio da ga nikada ne pošalju u grupnu sobu jer se plaši da će ga tamo silovati!

- Osumnjičeni se plaši da će ga drugi robijaši fizički napasti, a moguće i seksualno zlostavljati. Neki od njih su i roditelji, a ono što je on uradio se kosi sa kodeksom kriminalaca. Najveća briga zatvorskih čuvara je trenutno da sačuvaju Jovanovića. Po proceduri, on je smešten u izolaciju i pod stalnim je nadzorom radi sopstvene sigurnosti - kaže izvor Srpskog telegrafa.

Pritvor je Jovanoviću određen po nekoliko osnova, zbog težine dela koje mu se stavlja na teret, a za koje je zaprećena kazna veća od 10 godina, ali i zbog opasnosti od bekstva i uznemirenja javnosti.

- Mislim da će suđenje biti kratko. Ceo predmet je vrlo jasan, osumnjičeni je priznao delo koje mu se stavlja na teret. Postoje i materijalni dokazi, pa i svedoci. Mislim da pred sudskim većem neće biti teška odluka, pogotovo zato što je u pitanju višestruki povratnik - kaže za Srpski telegraf advokat Svetozar Vujačić.

foto: Privatna Arhiva

On potvrđuje priče da su silovatelji dece u velikoj opasnosti u zatvoru.

- Ja sam jedno vreme zastupao Mališu Jeftovića, koji je silovao i ubio trogodišnju Kaju. Njega su zatvorenici iz ćelije tukli neprestano, svaki dan, tako da su čuvari morali da ga premeste u samicu. Nema sumnje da će i Jovanovića napasti drugi zatvorenici čim im se za to ukaže prilika - kaže Vujačić.

Jovanović je prvi kandidat za primenu novog zakona i kaznu doživotnog zatvora, kažu stručnjaci.

- On je patološka ličnost i nema sumnje da će u slučaju da se ikada nađe na slobodi, ponovo napasti. Druga mogućnost je da bude proglašen neuračunljivim i da mu bude izrečena mera obaveznog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa. Međutim, u pitanju je organizovana ličnost koja je razradila čitav plan i to sve govori da on nije duševno oboleo - kaže advokat Svetozar Vujačić.

Da je Jovanovića potrebno odstraniti iz društva, smatra i kriminolog Zlatko Nikolić.

- Ako izađe za 20 godina, ogromna je verovatnoća da će Jovanović ponoviti krivično delo jer takva mu je struktura ličnosti. Taj nagon je jači od njega - kaže Nikolić.

