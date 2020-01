MALČANSKOM BERBERINU MONIKA USPELA DA POBEGNE ČETVRTOG DANA: Zapretio sam da ću joj ubiti roditelje, pa se vratila!

Monika Karimanović (12), koju je Ninoslav Jovanović (46), zvani Malčanski Berberin, 20. decembra oteo i 10 dana je mučio i držao u zatočeništvu, uspela je da četvrtog dana, u jeku policijski potrage, pobegne od monstruma na ulicu!

Hrabra devojčica, koja je silovatelja gađala kamenjem, iznemogla i izmučena, međutim, vratila se u kuću u kojoj ju je Jovanović držao pošto je zapretio da će da joj ubije roditelje ako ode, tvrdi izvor Kurira iz istrage.

Skupila hrabrost

- Devojčica, koja je već bila u teškom stanju kada su 22. decembra po podne stigli u napuštenu kuću u mestu Orešac, uspela je da skupi hrabrost i istrči na ulicu. Međutim, monstrum je izleteo za njom i, uz pretnju da će joj ubiti roditelje, uhvatio je i vratio u kuću - kaže izvor.

On podseća da je Malčanski Berberin na saslušanju posle hapšenja priznao zločin, otmicu i silovanje devojčice, kao i da je detaljno opisao kako su se kretali.

Jovanović je otkrio da je nameravao da sa devojčicom beži automobilom koji je 20. decembra, pre otmice, ukrao od rođaka u Malči, ali da je zbog udesa koji su imali odlučio da nastave peške. - Ispričao je da se u ukradenom automobilu vozio besciljno sve dok u Brzom Brodu nije video devojčicu sa školskim rancem, i istog trenutka odlučio je da je otme - kaže sagovornik i podseća da je monstrum devojčicu namamio tako što joj je rekao da radi kao električar u njenoj školi. Kad je Monika shvatila da je ne vozi ka školi, navodno joj je rekao da ju je oteo jer je njen otac ukrao neke dragocenosti.

Devojčicu je, kako je sam priznao, najpre odveo u zemunicu u Malči i tamo se iživljavao nad njom. - Ujutru je dete naterao da ponovo uđe u auto. Međutim, čim su krenuli, udario je u drugi auto, pa put nisu mogli da nastave kolima. Krenuli su duž pruge, ka mestu Orešac, gde je znao da tast njegovog brata ima praznu kuću. Tog dana, meštanin Niševca ih je video. Na putu do Orešca, kako je Jovanović priznao, prespavali su u štali u mestu Svrljiški Miljkovac. Sutradan su krenuli dalje, od jednog meštanina uzeli flašu vode i 22. decembra stigli u Orešac. Te večeri je ukrao hranu iz jedne kuće i ponovo zlostavljao, a potom i šišao devojčicu, i to prvo perorezom, pa ukradenim makazama - prenosi sagovornik jezivo priznanje višestrukog povratnika.

Čuo poteru

Navodno, uz priznanje da je kriv, on je hladnokrvno rekao i da nije mislio da će cela Srbija da se podigne na noge zbog otmice jedne devojčice. - Rekao je i da nije imao mobilni, ali da mu je bilo jasno da je otkriven i da ga traže, pošto je u nekoliko navrata čak video policiju i vojsku - dodaje naš sagovornik.

Malčanski Berberin priznao je i da je devojčica plakala i molila ga da je pusti, ali da njemu to nije padalo na pamet.

Pritvor

IMA JEDNOG CIMERA

Pošto mu je posle saslušanja određen pritvor do 30 dana, Malčanski Berberin prebačen je u KPZ Niš. - Ćeliju deli sa jednim cimerom i ne pravi nikakve probleme - kaže izvor Kurira i dodaje da su ga u pritvoru obišli otac Dušan i brat Nebojša. - Obišli smo ga na zahtev policije da bismo mu odneli garderobu. Nisu mogli da ga vode golog u pritvor, jer mu je garderoba zbog veštačenja oduzeta. Nije hteo ni da nas pogleda, pitao sam ga samo: „Kako te nije sramota da to ponovo uradiš?“ Mlađi sin Nebojša rekao mu je da nas je tada video i nikada više. On je samo ćutao. Što se mene tiče, mogu da ga obese drugima za primer - rekao je posle posete sinu Jovanovićev otac Dušan.