NASMEJANI UBICA OSTAVIO BEZ TEKSTA SVE U SUDNICI! Čaba Der priznao ubistvo na Banovom Brdu: MORAO SAM DA GA LIKVIDIRAM!

Kako prenose mediji, na početku izlaganja on je ostavio bez teksta sve prisutne u sudnici, pošto je iskoristio priliku da izjavi saučešće porodici pokojnog Markovića.

- Ubio sam ga jer nisam imao drugog izbora osim da pucam. Morao sam da ga ubijem. Čovek koji me je vozio nije znao šta će se dogoditi, bio je šokiran posle ubistva i mi smo se razdvojili - preneli su mađarski mediji delove izjave Čabe Dera, koga su prozvali „nasmejani ubica“. Podsetimo, čovek koji je 5. januara vozio Dera je Alen Cigler, poznatiji kao „čovek-mačka“, protiv kog se postupak za pomaganje u zločinu vodi u Beogradu.

Rat klanova

Iako se tada verovalo da je Marković, koji nije imao kriminalni dosije, ubijen greškom, mediji su izvestili da novi pravci istrage vode ka tome da je on stradao u ratu crnogorskih klanova, i to zbog toga što je navodno bio u prijateljskim vezama sa osobom bliskom škaljarskom klanu. Marković je, podsetimo, ubijen ispred svoje zgrade na Banovom brdu jutro pred Badnji dan, u trenutku kada je sklapao dečja kolica.

Profesionalnu likvidaciju zabeležile su kamere postavljene na zgradi, a na snimku se vidi kako Čaba izlazi iz automobila, hladnokrvno ispaljuje hice u žrtvu, a potom se vraća u automobil i beži.

On je, međutim, nekoliko meseci kasnije, u martu, uhapšen u Pragu, a policija je tada u njegovom hotelu pronašla maske i oružje, pa se sumnja da je tada pripremao novi zločin. Posle hapšenja izručen je Mađarskoj, koja ga sumnjiči da je u septembru 2018. ubio biznismena Lasla V. u Budimpešti..

Čovek-mačka

Uhapsite Čabu,ubiće ponovo!

Alen Cigler, iliti „čovek-mačka“, muškarac je za kog je Čaba na saslušanju rekao da mu nije bio saučesnik jer nije znao da će on na Banovom brdu da ubije nekog. Protiv Ciglera, koji je uhapšen pre godinu dana, postupak se vodi pred Višim sudom u Beogradu. Navodno, on je posle hapšenja priznao da je „puntom“ odvezao Čabu do mesta zločina.

foto: Printscreen Prva TV

- Molim vas, nađite i uhapsite Čabu, ubiće opet nekoga - navodno je posle hapšenja policajcima rekao „čovek-mačka“.