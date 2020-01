MAJKU I BABU IZUDARAO I MUČIO PRED ĆERKAMA: Bojan (32) podivljao u kući jer nisu htele da mu prepišu kuću, kombi i kola

Bojan Bonić (32) iz Biskuplja kod Velikog Gradišta, uhapšen je zbog sumnje da je 8. januara izvršio nasilje u porodici.

On se tog dana, oko 16:00 časova, u svojoj porodičnoj kući posvađao sa majkom Suzanom (51) i babom Goricom (72), austrijskom penzionerkom, jer nisu htele da mu prepišu kuću, kombi i putnički auto „audi“.

Besan zbog toga, on je majku udario nekoliko puta pesnicom u glavu, zbog čega je ona pala na pod. Na pod je pala i njegova baba koju je gurnuo kad je pokušala da zaštiti ćerku. Onda ih je obe uhvatio za kosu i vukao po podu. Kad su uspele da se oslobode, one su pobegle u sobu i zaključale se, ali je on nogom razvalio vrata. Posle toga je otišao, kako bi svoje dve ćerke iz razvedenog braka, koje su prisustvovale celom događaju, odveo kod njihove majke u Veliko Gradište.

Pri povratku je svratio u policiju i prijavio da su ga majka i baba napale. Međutim, policija je na licu mesta zatekla povređene i uplakane žene, pa je uhapsila napadača. Njemu je određeno zadržavanje od 48 časova i biće priveden kod osnovnog javnog tužioca na saslušanje.

Bojan je i 2016. godine bio osuđen zbog nasilja u porodici, nad tadašnjom suprugom. Osuđen je na godinu dana zatvora, uslovno na dve godine.

(Kurir.rs, tpknews.com/M.V.)

