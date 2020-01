TOMISLAV (65) IZ ŠAPCA NA METI LOPOVA 32 GODINE: Svaku pljačku je prijavio policiji, a sve prijave misteriozno nestale!

Krali su mi novac, nakit, kola, robu iz radnje, pa mi još i pretili smrću i bacali bombe u dvorište Što je najstrašnije, prijave o tome misteriozno nestaju iz policijskih fioka, priča Tomislav Lolić.

Više od 30 godina Tomislav Lolić (65) na meti je lopova, a kako kaže pljačkaši su ga dosad ojadili za 100.000 evra.

- Neko me uporno pljačka, preti mi smrću i pokušava da me reketira, a nikad niko nije odgovarao za to. Obijali su mi kuću i radnju, ojadili me za više od 100.000 evra, pa mi joši bacali bombe u dvorište. Na sve to, prijave o tome misteriozno nestaju iz policijskih fioka - priča očajni Tomislav.

Šta se sve izdešavalo nesrećnom Šapčaninu, skoro da je teško poverovati. Lolićeva agonija je, kaže, počela još davne 1988. godine, kada su mu još nepoznati lopovi, u razmaku od nekoliko meseci, čak četiri puta opljačkali prodavnicu muzičkih i video kaseta i opreme.

- Iste te godine, u oktobru, iz kuće u Šapcu ukraden mi je i pasoš. Sve sam uredno prijavljivao policiji, ali tada još nisam ni slutio šta me sve još čeka. Mislio sam da me samo poterao maler. Onda, početkom 1990, opet su mi obili kuću i ukrali 6.000 tadašnjih nemačkih maraka i deo porodičnog nakita - priča Tomislav.

Njegova agonija nastavila se nakon samo nekoliko meseci:

- Dok smo bili van kuće, neko je ponovo provalio u naš porodični dom i odneo video rikorder, plejer i nekoliko vrednih predmeta. Već tada sam počeo da sumnjam u šabačku policiju, ali nisam imao nikakvih dokaza za to - objašnjava Lolić.

Prema njegovim rečima, negde u to vreme počeli su da mu se javljaju i reketaši.

- Ne znam zašto su navalili na mene, jer nikad nisam bio bogataš, samo običan trgovac. U martu 1993. bačena mi je bomba u dvorište i tom prilikom popucala su stakla na kolima i na kući. Bila je policija, obavila uvidaj, i opet ništa. Onda sam počeo da dobijam pretnje preko telefona. Neko nazove i kaže: "Daj reket ili ćemo te ubiti" i spusti slušalicu. Supruga i ja smo bili prestravljeni - kaže Lolić.

Osim preko telefona, Tomislav je dobijao i pisane pretnje. Na njegovu adresu stiglo je jedno anonimno pismo kome se on savetuje da plaća mesečno reket, jer će u suprotnom biti ubijen, a ćerku će mu oteti.

- Sve sam to uredno prijavio policiji, i dalje naivno verujući da će neko biti uhapšen. Ali onda je usledio još veći šok! U policiji su mi rekli da je neko ukrao preteće pismo iz fioke inspektora koji je radio na tom slučaju! Agonija se, naravno nastavila, pa je već sledeće godine, 1994, ispred mog dvorišta eksplodirala još jedna bomba. I opet ništa, niko nikad nije uhapšen zbog toga - očajan je Tomislav.

Kako kaže, najteži udarac lopovi su mu naneli u septembru 2001, kada su mu iz stana u Šapcu ukrali 52.000 maraka, koje je dobio od prodaje porodične kuće.

-Zatekao sam razvaljena ulazna vrata, a u stanu nije bilo nikakve premetačine. Lopov je tačno znao gde da nađe pare - napominje sagovornik.

Loliću je, potom, u maju 2007. ukraden automobil BMW 525, i to u centru Beograda.

- Sa prijateljem sam sedeo u jednom kafiću u Ulici Čarlija Čaplina. Auto sam ostavio na obližnjem parkingu i zaključao ga. Kada sam se vratio po auto, nije ga bilo. Ponadao sam se da ga je "pauk" odneo, ali sam ubrzo saznao da je ukraden. Naravno, lopov nije uhvaćen, a inspektor koji je radio na tom slučaju mi je malo posle krađe kazao da mu je neko obio fioku na poslu i ukrao taj predmet - ističe Lolić.

Poslednju neprijatnost je, kaže, imao 2018. godine.

-Zbog ćerkinih studija iznajmili smo joj stan u Beogradu. Međutim, u toku noći neko je upao u taj stan, dok je bio prazan, i ćerki je ukrao sav novac koji je tamo imala, kao i nakit i nešto garderobe - opisuje Lolić dugogodišnju muku.

On dodaje i da je pre dva meseca zatražio od šabačke policije da ga obavesti šta je urađeno povodom krađe 52.000 maraka iz njegovog stana pre 19 godina, a oni su mu u pisanom odgovoru naveli da je "predmet tog krivičnog dela trajno izgubljen prilikom premeštanja arhive".

- Praktično, poručili su mi da je to za njih završena priča. Nemam dokaza, ali sve ukazuje na to da je umešan neko iz šabačke policije. Možda policajci i nisu direktno odgovorni, ali svojim nepostupanjem su svakako doprineli da mi se sve ovo dešava. Godinama živim u strahu od toga šta još može da se dogodi meni, ženi ili ćerki. Dosta mi je svega, hoću pravdu i zaštitu - kaže ogorčeni Tomislav.

Angažovao privatne detektive Tomislav Lolić se, tražeći pravdu, obraćao MUP-u, Bezbednosno informativnoj agenciji, raznim ministarstvima, ali nije je dočekao. U očaju je čak angažovao i privatne detektivske agencije. - Nekoliko njih je istraživalo moj slučaj i svaki je konstatovao da mi definitivno neko iz policije u Šapcu radi o glavi. Prosto je nemoguće da me neko konstantno pljačka i da niko nikada nije uhapšen - kaže Tomislav.

Hronologija pljački i napada na Lolića 1988. - Četiri puta mu je opljačkana radnja, iz stana mu ukraden pasoš 1990. - Obijena mu kuća u Šapcu, ukradeno mu 6.000 maraka i porodični nakit 1993. - Bačena mu bomba u dvorište, oštećeni mu automobil i kuća. Dobija telefonske pretnje i anonimno preteće pismo, koje je potom nestalo iz policije 1994. - Ponovo bačena bomba ispred dvorišta 2001. - Iz stana u Šapcu mu ukradeno 52.000 maraka 2007. - U Beogradu, u Ulici Čarlija Čaplina, ukraden mu automobil BMW 525, taj predmet nestao u policiji 2018. - Opljačkan iznajmljeni stan u Beogradu, tužilac ga obavestio da se predmet o pljački 52.000 maraka iz 2001. izgubio u selidbi arhive

