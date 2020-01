OVO JE PRODAVAČICA SA VIDIKOVCA KOJA JE NOKAUTIRALA MILICAJKU! Sadiju neki brane, drugi oštro OSUĐUJU (VIDEO)

Prodavačica koja je udarila komunalnu milicajku na pijaci na Vidikovcu je Sadija D.

Ona je iznervirana zbog zaplene stvari nokautirala milicajku koja je htela da je zadrži do dolaska policije.

Brutalni napad dogodio se u nedelju oko 12.30. Snimak napada pojavio se ubrzo nakon toga.

- A.M. je zajedno sa kolegama obilazila pijacu na Vidikovcu. Prodavačica je imala kofer pun stvari koje je nameravala da proda. Incidentu je prethodila svađa između njih dve, jer je A.M. insistirala da joj oduzme nelegalnu robu! Prodavačica je pokušala da beži, A.M. joj je uzela kofer i stvari su počele da ispadaju - rekao je izvor Kurira i dodao: - Njih dve su počele da se guraju. U jednom trenutku razjarena žena je udarila A.M. pesnicom u glavu. Milicajka je pala na zemlju, a prodavačica je počela da trči kroz pijacu, ali je policija ubrzo uhapsila. A.M. je ostala da leži na zemlji, a šokirani ljudi koji su se zatekli na pijaci pokušali su da joj pomognu.

Suprug M. N. sa sinom došao je na mesto incidenta.

- Ovo je strašno šta se dogodilo mojoj ženi! Ona se trenutno nalazi na maksilofacijalnom odeljenju. Jako je uznemirena, stalno plače i pod stresom je, jer ne može da veruje šta joj se dogodilo. Ovo je bruka i sramota - rekao je suprug A.M. za Kurir.

