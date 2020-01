BIVŠI BEZBEDNJAK O KORAĆU: Pustili ste tempiranu bombu! 15 godina umešan u svako ubistvo! OVO JE BRUKA ZA JEDNU ZEMLJU

- Ovo obraćanje Vučića spada u ona obraćanja Vučića posle kojih ništa ne bi trebalo da bude isto - kazao je Božo Spasić, bivši bezbednjak na pitanje ko je Filip Korać, o kom je juče govorio predsednik Srbije.

- Predsednik je komentarisao jednu pojavu kako država diže ruke od velikih kriminalaca poput Koraća i pušta ih na slobodu. Ljudi, vi ste pustili tempiranu bombu na ulicu! Nema ubistva u poslednjih 15 godina gde u krugu i oko kruga, na mestu ili oko izvršilaca nije se pojavljivalo ime Filipa Koraća. On se u početku u tom kriminalnom miljeu pojavljuje oko Luke Bojovića. Oni su počeli sa dilovanjem droge, droga mu je bila glavni element, dok nije došlo do svađe dva čuvena klana, Škaljarskog i Kavačkog oko droge i teritorije. Filip Korać je u Škaljarskom klanu. To je čovek koji ume da izvuče svu korist iz svoje kriminalne aktivnosti, drugi da uđu u postupak, a on da se izvuče, i trenutno verovatno boravi u inostranstvu, sem ako nije ilegalno opet u zemlji - objašnjava Spasić.

foto: Printscreen RTV Pink

- Radi se o kapacitetu kriminalca koji je tempirana bomba za ovo društvo, i ovim povlačenjem optužnice, a posebno povlačenjem crvene poternice, to je izuzetno, to se ne događa, vi ispadate neozbiljna zemlja, vi kad pošaljete crvenu poternicu, vi morate biti sigurni da imate krivicu Filipa Koraća. Mi ništa nismo naučili, naše tužilaštvo ništa od italijanske prakse koju pokušavamo da imitiramo. Oni su u stanju da 2.000 kriminalaca pokupe i osude za 7 dana. Jer se brukate, ja postavljam pitanje, koje su to okolnosti od podizanja optužnice i pokretanja crvene poternice do povlačenja? Pre 40 dana je doneto rešenje da se obustavlja istraga. Šta je to tužilaštvo saznalo? A nije moglo da sazna ništa, jer ništa nije radilo, a policija je dostavila kvalitetne podatke, čak je uspela da razgovara sa jednim izvršiocem ubistva po nalogu Filipa Koraća, koji je hteo da bude svedok saradnik - kaže Spasić, ali da je tužilaštvo izmislilo proceduralne razloge da se to ne desi.

- Povlačenje crvene poternice je bruka za jednu zemlju - zaključuje on.

Kurir.rs, Pink

Kurir