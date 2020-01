UHAPŠEN LOPOV IZ NIŠA: Ukrao meso i alkoholna pića vredna oko 80.000 dinara

određeno zadržavanje do 48 sati

Niška policija uhapsila je D. M. (43) iz Niša zbog sumnje da je u periodu od 9. do 11. januara počinio tri teške krađe.

Sumnja se da je iz obijeneih trgovina ukrao mesne prerađevine i alkoholna pića vredna oko 80.000 dinara.

- Sumnja se da je on u prethodnom periodu provalio u trgovinsku radnju iz koje je ukrao alkoholna pića, kao i da je iz dve mesare oduzeo razne proizvode. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu - saopštila je policija.

Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je iz jedne prodavnice on ukrao alkoholna pića vredna oko 40.000 dinara, dok je vrednost ukradene hrane iz mesara procenjena na po 20.000 dinara.

Ukradeno piće i hrana nisu pronađeni.

(Kurir.rs/Blic, B.J/FOTO: Profimedia/Ilustracija)

Kurir