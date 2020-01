POGLEDAJTE NEZAPAMĆENO HAPŠENJE KOD PANČEVA! Ovako je PAO pljačkaš menjačnice! Evo kako je OTEO PARE sa pumpe! (VIDEO)

Razbojnik M.V. (19) uhapšen je nakon što su ga meštani sela Omoljice kod Pančeva uhvatili tokom pljačke menjačnice u centru sela.

Naime, kako sazanjemo, ovom prilikom razbojnik za koga kažu da je svojevremeno bio uspešan sportista, pokušao je da odnese oko 26.000 evra!

- On već dva meseca hara selom, tako što pljačka pumpe i radnje. Sa sobom nosi nož sa sečivom dugačkim oko 20 santimetara - priča za Kurir jedan od meštana Omoljice.

On dodaje da je isti razbojnik u novembru prošle godine prvi put opljačkao benzinsku pumpu Arsenov u selu.

- Uleteo je s nožem i od radnika na pumpi tražio novac. Držao je nož uperen u njega, a potom ga udario levim laktom. Uzeo je novac i pobegao. Nakon nekog vremena uleteo je maskiran i preteći nožem opljačako prvo jednu radnju, a potom i drugu iz njih je odneo oko 100.000 dinara. Sledećeg dana se vratio u istu radnju i opet je opljačkao - priča uznemiren Omoljičanin.

Prema njegovim rečima nedavno je pokušao da opljačka menjačnicu ali se radnica srećom snašla.

- Uleteo je u menjačnicu sa pištoljem i vikao na radnicu da mu da novac. Ona mu je rekla: " Evo sad ću" i pobegla u toalet gde se zaključala a u međuvremenu je pritisla panik taster i upalila alarm. To ga je uplašilo i on je pobegao. Sutradan se vratio u istu menjačnicu - priča meštanin i dodaje: - U sredu 15. januara ove godine došao je sa čekićem i pištoljem. Kada je ušao počeo je da lupa u staklo koje deli radnicu od klijenata. Lupao je u staklo i tražio novac. Ona je počela da vrišti i čule su je žene iz susednog lokala koje su u letele u treći lokal i tražile pomoć. U tom lokalu je bilo trojica starijih meštana i oni su odmah izleteli napolje.

Dok je on uzimao novac u menjačnici oni su spustili reštke na lokalu i zaključali. Kada je pokupio novac u kesu krenuo je da izađe ali nije mogao - objašnjava naš sagovornik. Kako je naveo, uhvaćen u klopku M.V. je počeo kao pacov da se provlači ispod rešetke.

- Kada smo to videli izvukli smo ga nas trojica, legli na njega i zvali policiju. Policija je stigla i stavila mu lisice na ruke. Ono što nas zabrinjava jeste informacija koju smo čuli, a to je da on može da bude pušten na slobodu. On je razbojnik i mesto mu je iza rešetaka. Svi su do njegovog hapšenja bili u strahu - priča sagovornik Kurira iz Omoljice koji nam je prosledio fotografije i snimke.

