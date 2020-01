OTAC KRISTINE KAPLANOVIĆ ŠOKIRAN NESTANKOM DELOVA SNIMAKA UBISTVA: Nadam se da pravi ubica nije na slobodi

Stanislav Kaplanović, otac ubijene Kristine (20), posle otkrića da na snimku ubistva njegove ćerke nedostaje pet minuta i 10 sekundi na kojima je zabeležen sam čin, kaže za Kurir „da nekome nije odgovaralo da se to vidi“. -

- Šta da kažem, ovo je veliko iznenađenje i za mene. Svakog meseca na suđenju se pojavi nešto novo, ne znam kako je to moguće i ne znam šta više da radim. Neko je taj deo snimka očigledno sklonio, nekome nije odgovaralo da se to vidi. Kako baš da fali taj ključni momenat, koji je najpotrebniji - pita se Stanislav, koji ni posle tri godine ne može da se pomiri s ćerkinom smrću.

Kaplanović ističe „da se u ovom slučaju očigledno nešto dešava“.

- Videćemo uskoro i šta. Ne može ovo da se završi ovako, moramo se boriti, druge nam nema. Sećam se, kad su uhapsili sada optuženog Miloša Srebrića, pitao sam inspektore da li su sigurni da je to on, da je on ubica, a oni su odgovorili: „Sto posto, mi ne grešimo“. Sad već ne znam šta da kažem, ne verujem ni u šta. Samo se nadam da pravi ubica nije na slobodi - dodao je otac.

Podsetimo, Kristina Kaplanović, radnica pumpe u Velikom Mokrom Lugu u Beogradu, ubijena je na radnom mestu u maju 2017, kada je pljačkaš došao na pumpu i pucao joj u glavu. Iz kase je odneo oko 10.000 dinara. Nekoliko meseci posle zločina uhapšen je Miloš Srebrić Flekica, osumnjičen za ubistvo, a suđenje je u toku.

- Na jučerašnjem ročištu pregledani su snimci sa sigurnosnih kamera iz kobne noći, a Srebrićev advokat je rekao da na njima nedostaje ključnih pet minuta i 10 sekundi. On je naveo da je „neko montirao i pakovao snimke“ - podseća izvor.

