KO JE VOĐA ŠKALJARACA, LIKVIDIRAN U ATINI! Stamatovića optuživali za ubistvo Stankovića, on je tada POSLAO ODGOVOR

Podgoričanina Stevana Stamatovića, koji je večeras sa Igorem Dedovićem likvidiran u Atini, povezivali su sa likvidacijom Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, ali i sa navodnim planovima za ubistvo i predsednika Srbije, a tada premijera Aleksandra Vučića.

Stamatović je tada reagovao na pisanje srpskih medija, koji ga dovode u vezu sa najtežim krivičnim delima počinjenim u Beogradu. Stamatović je naveo da je u trenutku kada je ubijen Sale Mutavi u Beogradu bio samo turistički, a njegov zastupnik je negirao povezanost da ovim slučajevima.

Kako bi sve razjasnio šta se događa on je tada pogoričkim Vijestima posalo pismo:

"Osim sto sam turistički boravio u Beogradu, sa tim gradom i kriminalnim aktivnostima u njemu nemam nikave veze. Ponajmanje sa ubistvima i pripremama atentata na srpskog premijera i njegovog brata. No, uprkos tome, mediji, ne vodeći računa o onima o kojima pišu, igraju se istražitelja i obmanjujući javnost "rešavaju" ubistva i pokušaje atentata, targetirajući me kao direktnog učesnika u tim krivičnim djelima. Isto kao što su mene izabrali, mogli su bilo kog čoveka koji se uklapao u prljave planove interesnih struktura, željnih da me predstave kao državnog neprijatelja. Zato se nadam da će jednom morati da objasne istražnim organima za čiji račun skreću istragu u pogrešnom pravcu i koliko su plaćeni ti, očito naručeni tekstovi. Koliko je ozbiljno ono o čemu pišu, pozivajući se na "izvore iz istrage" najbolje pokazuje to što me nijedan državni organ Srbije ni Crne Gore nije kontaktirao, niti je za mnom raspisana poternica", piše u reagovanju koje je "Vijestima" dostavio Stamatovićev pravni zastupnik.

Stamatović je "novinarskom maštom" nazvao njegovo povezivanje sa zagoričkim i škaljarskim kriminalnim klanovima.

"Kada o nekome ne znaju ništa, novinari onda puste mašti na volju i ljude ubacuju u klanove. Nije mi jasno kojom metodologijim biraju koga ce svrstati u koji klan, ali ni sa jednim nemam veze", napisao je Stamatović.

