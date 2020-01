NOVI DETALJI SAČEKUŠE U KOJOJ JE UPUCAN ALIBEG: Iskoristili OVOG mladića kao mamac, izrešetali ga kad je krenuo ka njemu

Nenad Alajbegović zvani Alibeg (39), bivši vođa Partizanove navijačke grupe "Zabranjeni", ranjen je preksinoć u klasičnoj mafijaškoj sačekuši u Ulici narodnih heroja na Novom Beogradu. Alibeg je bio sa prijateljem kad mu je prišao maskirani napadač i ispalio u njega nekoliko hitaca iz pištolja sa prigušivačem.

Ovo je treći pokušaj ubistva Alajbegovića, a poslednji put, pre samo šest meseci, upucan je u stomak. On je dobro poznat policiji, pošto je protiv njega podneto čak 68 prijava za razna krivična dela.

Prema nezvaničnim saznanjima, Alibeg je preksinoć stajao na ulici i pričao sa prijateljem Aleksandrom H. (26). U jednom trenutku, preko puta ulice pojavio se Alajbegovićev poznanik i pozvao ga da dođe. Čim je Alibeg krenuo ka njemu, odjeknuli su hici.

- Napadač se krio iza automobila kad je zapucao. Ispalio je nekoliko hitaca, a jedan od njih je pogodio Alibega u grudi. Napadač i Alibegov poznanik koji ga je namamio da mu priđe odmah su pobegli, a njegov prijatelj ga je odneo u auto i odvezao u Urgentni centar - kaže izvor Informera iz istrage.

Alajbegović je u bolnicu stigao u teškom stanju, sa povredama opasnim po život. Odmah je operisan i, prema poslednjim informacijama iz Urgentnog centra, život mu je i dalje ugrožen.

Naš izvor dodaje da je Alajbegović bio svestan kratko vreme po prijemu u bolnicu, ali nije hteo da otkrije ko ga je ranio. I njegov prijatelj Aleksandar je izjavio da ne zna ko je pucao. Kazao je da napadača nije video i da ne poznaje mladića koji je pozvao Alibega da mu priđe.

Inače, Alibeg je ranije bio vođa "Zabranjenih", ali u poslednje vreme nije aktivan na južnoj tribini, tako da najverovatnije nije napadnut zbog navijačkih sukoba.

- Sumnja se da se Alibeg zamerio nekom u ratu za prevlast na tržištu droge. Ovde najverovatnije nije reč o opomeni i napadač je nameravao da ga likvidira, a ne da ga rani. Nekom se opasno zamerio, čim je taj angažovao profesionalnog ubicu - kazao je naš izvor.

Alajbegović je tri puta bio na meti napada. Prvi put je na njega pucano u julu 2010, kada je bio aktivni navijač. Dok je izlazio iz zgrade u kojoj je stanovao u Ulici narodnih heroja, nepoznati muškarac je pucao na njega, ali su ga sva tri ispaljena metka promašila.

Nenadov stariji brat ubijen 2004. godine Nenadov stariji brat Dejan Alajbegović ubijen je aprila 2004. na terasi bioskopa "Fontana" na Novom Beogradu. Tada je imao 30 godina, a ubila ga je sestra od tetke Aleksandra Vučetić. Ona je zbog toga osuđena na osam godina zatvora, a tokom suđenja je rekla da je Dejan maltretirao njenu majku i da je zbog toga odlučila da ga ubije. Dejan je pre toga dva puta bio u zatvoru, i to zbog tuče i iznude.

Zatim je pre šest meseci, u blizini opštine Novi Beograd, upucan u stomak i sa teškim povredama prebačen je u bolnicu. Ni tada Alajbegović nije hteo da otkrije ko je i zbog čega pucao na njega.

On je prvi put privođen kada je imao 12 godina, a već sa 16 je bio osuđen i poslat u Vaspitno-popravni dom u Kruševcu. Do 2011. zaradio je čak 68 krivičnih prijava zbog najtežih krivičnih dela. Osuđivan je tri puta na zatvorsku kaznu, i to zbog nanošenja teških povreda, posedovanja oružja i privrednog kriminala. Nakon odslužene kazne nastavio je po starom, pa je uhapšen 2015. godine u Banjaluci, gde se krio od policije zbog razbojništva. Prilikom pretresa njegovog štek stana policija je pronašla 800 tableta ekstazija i manju količinu marihuane.

U dosijeu Nenada Alajbegovića nalaze se prijave za najrazličitija krivična dela, koja nisu dobila sudski epilog. Između ostalog, optuživan je za ubistvo 2009. u Zemunu, za silovanje, posedovanje i prodaju droge, razbojništvo, razna krivična dela iz privrednog kriminala, podvođenje...

(Kurir.rs/Informer)

Kurir