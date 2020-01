ŠOK! OVAKO JE BALKANSKI ESKOBAR ŽIVEO U ATINI: Dedović se selio na 7 dana, nije bio naoružan, A DECI DAO KJUČNI SAVET

Dedović (42) je, prema pisanju grčkih portala, prebacio svoj štab u Atinu, želeći da iskoristi luku u Pireju kako bi kokain iz Kolumbije odatle mogao dalje da distribuiše širom cele Evrope.

- On se osećao prilično bezbedno u Atini, misleći da je prikrio sve tragove i da je umakao kavčanskom klanu, koji je verovao da se on skriva u Turskoj. Dedović je međutim napravio grešku kad je doveo porodicu i njegovog partnera Stamatovića u Atinu. Nije ni pretpostavio da će to otkriti njegovu lokaciju i koštati života i njega i Stamatovića. U njih su ubice ispalile 24 metaka, po 10 svakome u glavu, i izbrisala sve planove o širenju droge iz Južne Amerike u Evropi - piše sajt Prototema.

Dedović i Stamatović ubijeni su u taverni pred ženom i decom od 6 i 9 godina, a napadači su "pobegli sa lica mesta za 30 sekundi". Grčki mediji tvrde da su bezbednjaci iz Atine tokom posete Beogradu dobili spisak ne samo škaljaraca i kavčana koji su u Grčkoj, već i listu svih traženih kriminalaca sa teritorije bivše Jugoslavije koji su aktivni u toj državi.

foto: printscreen Proto thema

Grčko ministarstvo napravilo je posebnu grupu za specijalne zadatke, koju čine pripadnici odeljenja za ubistva, trgovinu drogom i organizovani kriminal. Ona se bavi isključivo dosijeom pod kodnim imenom "Kotor", tvrde ondašnji mediji.

- Istrage pokrivaju procese još od 2017. godine, kada je uhapšen državljanin Srbije Martin Matijašević na Glifadi, a tom prilikom je pronađeno 136 kilograma čistog kokaina u njegovom luksuznom apartmanu u atinskom predgrađu Varkiza. Njegov šef, Jovan Vukotić, koga su svi znali pod imenom "Ivan", uspeo je da pobegne u Tursku, ali je 2018. godine uhapšen u Antaliji i izručen je Srbiji.

Prema prvim informacijama, istraga te posebne grupe pokazuje da je "Dedović odlučio da ode u Atinu, sa jedne strane, kako bi posle hapšenja Vukotića preuzeo posao, a sa druge strane, kako bi se sakrio od kavčana.

- Dokazi pokazuju da su Dedović i Stamatović stigli u Atinu 2018. godine koristeći prave hrvatske pasoše, koji su izdati na ime preminulih Hrvata. i koje su platili 26.000 dolara... Dedović je godinama putovao Evropom koristeći imena kao što su Dragan Popović i Dušan Stanić. To što je imao dokumenta članice EU dodatno mu je olakšalo da lakše prolazi kontrole i nije imao problema da duže boravi u zemljama Unije. Sa druge strane, Stamatović je morao da nestane, jer je služio zatvorsku kaznu od 12 godina u Podgorici kao član škaljaraca - tvrdi Prototema.

Prema pisanju grčkih medija, dvojica škaljaraca promenili su lični opis. Smršali su, pustili su bradu i promenili frizuru. Takođe, "predstavljali su se kao hrvatski biznismeni sa srpskim korenima".

- Nisu bili naoružani i izbegavali su nevolje. Nisu imali automobile, već su koristili javni prevoz, a ponekada taksi vozila. Menjali su adresu stanovanja skoro svake nedelje, a komunicirali su sa suprugama i saradnicima preko kodiranih veb poruka - tvrdi grčki portal.

Iako posebno odeljenje istražuje slučaj, nisu uspeli da otkriju informacije koje se tiču kretanja Dedovića i Stamatovića, kao i njihovih poslova u Atini.

- Čekamo kriminalnu laboratoriju da otključa njihove telefone, što će možda odgovoriti na neka pitanja. Očekuje se da policija sazna sa kime su razgovarali, kao i ko su im bili kontakti. GPS bi trebalo da otkrije gde su putovali, a postoji nada da će eventualne fotografije i zapisi otkriti više o njihovim životima i planovima - rekao je izvor iz bezbednosnih struktura i istakao da supruge ubijenih nisu dale nikakve informacije. Čak su i deca naučena kako da se ponašaju. Ona su se bacila ispod stola kada su počeli da lete meci - rekao je izvor blizak istrazi za grčke medije.

Životi dvojice državljana Crne Gore bili su, kako navodi Prototema, bili su striktni i adaptirani situaciji kako ne bi privlačili previše pažnje.

foto: Printscreen Star.gr

- Kako se ispostavilo, mesto na koje su obično išli bila je taverna "Voskopula", koju su posećivali dva puta nedeljno. Uvek su sedeli za istim stolom, uvek sedeći jedni naspram drugih, kako bi mogli sa obe strane da vide ko dolazi i odlazi. Porodice su im prvi put došle u posetu letos, a pošto nisu bili otkriveni opustili su se pa su se ponovo okupili pred novogodišnje praznike. - navodi se u tekstu.

Napadači su prema svemu sudeći pratili supruge, a time su uspeli da dođu do lokacije Dedovića i Stamatovića. Ispostaviće se da je to bila fatalna greška, koju su ubice iskoristile i ubile dvojicu škaljaraca. Supruge i dece sledeće jutro otišli su za Srbiju.

Policija ima malo informacija o četvorici muškaraca za koje se smatra da su ubili Dedovića i Stamatovića. Mediji navode da je reč o plaćenim ubicama koje su timski obavile smaknuće - dvojica koji su izvukli oružje i pucali škaljarcima u glave, a dvojica su bili u svojstvu podrške u slučaju da su Dedović i Stamatović zapucali.

foto: Interpol

Nema video snimka, jer je snimač u taverni bio blokiran, a iako su okolne kamere zabeležili kretanje četiri muškarca, fotografije su mutne i udaljene. Vlasti se nadaju da će istražitelji pronaći poslednji stan u kom su stanovali državljani Crne Gore i da će tu otkriti neke dokaze o njihovim poslovima - pišu portali u Grčkoj.

Lokalni mediji navode da su se supruge na pitanje policije gde žive rekle da "ne znaju, i da se ne sećaju", i tvrdile da ne znaju u kom pravcu je kuća gde su odsele. Policija čeka da se vlasnici stanova gde su živeli škaljarci obavestiti policiju.

Foto Privatna Arhiva, Printscreen

