KRVNIK UMALO DIGAO U VAZDUH NOVI SAD DA BI SE IZVUKAO! Stefan priznao da je sekirom smrskao glavu Đorđu, OVAKO SE OTKRIO

Ne znam zašto su mi ga ubili? Imali smo planove za život, čekali našu bebu, peti mesec trudnoće sam i rodiću sina. A on naše dete neće ni videti, priča sa suzama u očima Živana Vujkov, vanbračna supruga Đorđa Jovanovića (23) iz Vilova, koji je krvnički ubijen 31. decembra u Novom Sadu, a telo je pronađeno pre tri dana.

Policija je u četvrtak uhapsila Stefana Stanojevića (25) iz Štrpca zbog sumnje da je sekirom ubio Đorđa, kao i Jovanu J. (29) iz Novog Sada, koja se tereti da nije prijavila zločin.

foto: Privatna Arhiva

Namamili ga

Živana priča za Kurir da se sa Đorđem zabavljala dve godine, a zajedno su živeli oko dva meseca.

- Poslednji put sam ga videla 17. decembra, kada je neko iz njegove porodice pokušao da ga razdvoji od mene, a svi znaju ko je taj. Rekli su mi da je otišao za Novi Sad, da navodno tamo radi kako bi zaradio pare da kupi našem detetu kolica. Nikada nisam čula za tu devojku Jovanu što se spominje, a sve sam njegove bivše devojke znala. Svugde sam ga tražila i jednom policajcu sam rekla da je meni sumnjivo što ga nema jer on nije bio takav da se ne javlja. On je bio jedna dobrica. Sigurno su ga namamili i ubili sekirom - kaže Živana, koja živi sa roditeljima u Vilovu, a trenutno je na trudničkom bolovanju.

Kako saznajemo, 31. decembra 2019. Đorđe je bio u društvu sa Stefanom i Jovanom.

- Stefan je ispričao da se Đorđe ranije zabavljao sa Jovanom, a on posle njega. Te noći došlo je do svađe između njih dvojice oko devojke i Stefan je uzeo sekiru, kojom je, kako sam kaže, „rascopao glavu“ Đorđu. Onda su on i Jovana smislili plan kako da ga se reše, a da se ne sazna da su ga ubili - priča naš izvor.

foto: Privatna Arhiva

Stefan je rekao na saslušanju da je nakon ubistva otišao do obližnje benzinske pumpe i kupio kanticu za benzin.

- Rekao sam Jovani da postoji velika rupa u obližnjem šumarku, puna vode i smeća, i da je najbolje da odvučemo Đorđa do te rupe i tu ga bacimo. To smo i uradili, odnosno ja sam ga vukao, jer on je već bio mrtav. Bacio sam ga i mislio sam da ga polijem benzinom i zapalim. Ali odjednom mi je sinulo u glavi da je benzinska pumpa u blizini i da mogu da izazovem požar. Onda sam uzeo cigle i pločnike nabacao preko njega, kao i smeće, granje, kako se ne bi telo videlo - ispričao je Stanojević, dodajući da su on i Jovana nastavili da se zabavljaju u nadi da se nikada neće otkriti šta je uradio i da je Jovana svemu tome prisustvovala.

Nesnosan smrad

Telo nesrećnog Đorđa otkriveno je slučajno, neko od građana osetio je nesnosan smrad, te je prijavio policiji.

- Prizor je bio jeziv. Samo što su počinioci zaboravili da upravo na toj benzinskoj pumpi postoje kamere koje su sve to zabeležile. Tako da su istog dana uhapšeni - Stanojević za teško ubistvo i Jovana, koja je prisustvovala ubistvu, a nije prijavila krivično delo, tereti se po nekoliko osnova.

Sestra ubijenog o uhapšenoj devojci JOVANA MI JE REKLA DA GA NE POZNAJE Znali smo da nešto nije u redu čim se on ne javlja porodici. Jedan od rođaka skoro je sreo tu Jovanu u Novom Sadu i pitao je za njega, a ona je mirno rekla da ona njega ne poznaje i da ne zna za koga je pita. To nam je bilo jako sumnjivo i zato je prijavljeno policiji to što je ona rekla. Moj brat je sahranjen juče u Titelu, tamo mu živi majka - kaže M. J., sestra ubijenog Đorđa.

(Kurir.rs / Slađana Stojanović / Foto::Privatna Arhiva)

Kurir