SAČEKUŠA ZA SINA PEVAČICE I MENADŽERA: Nikola Perović upucan ispred kuće posle svađe u kafiću! ZNA KO JE PUCAO, ALI ĆUTI

Nikola Perović (36), sin pevačice Suzane i Vlade Perovića, menadžera i nekadašnjeg vlasnika diskoteke, ranjen je juče oko sedam časova na uglu ulica Gospodara Vučića i Maksima Gorkog u Beogradu.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kako saznajemo, na njega je zasad nepoznati napadač ispalio nekoliko hitaca iz pištolja i ranio ga u butinu u blizini zgrade u kojoj živi sa ocem.

Otac ga vozio u bolnicu

- Navodno, Perović je prethodne noći bio sa poznanicima u klubu, gde je došlo do svađe između njih. Kada je svađa kulminirala, on je krenuo kući, ali ga je napadač sa pištoljem pojurio i ispalio tri hica u njega. Nijedan od dva kafića koji se nalaze u blizni u to vreme nisu radili, ali imaju video-nadzor i pretpostavlja se da su kamere snimile napad, što će pomoći u istrazi - priča naš sagovornik iz istrage i dodaje da je policija na terenu pronašla čaure:

foto: Tamara Trajković

- Nikolu je s prostrelnom ranom leve butine otac odvezao u Urgentni centar njihovim vozilom, ali mladić nije želeo da sarađuje sa policijom. On nije hteo da kaže policajcima ko je pucao u njega, a veruje se da su mu napadači poznati. Pretpostavlja se da su motiv neraščišćeni računi.

foto: Damir Dervišagić

Nikola, pukom srećom, nije teže povređen. - Zadobio je samo prostrelnu ranu, pa je posle zbrinjavanja u Urgentnom centru, već nakon nekoliko sati, pušten na kućno lečenje - rekao je naš izvor.

Mlađi Perović je, inače, odranije poznat policiji, a poznato je i da je odležao zatvorsku kaznu zbog razbojništva.

- On je 2013. godine proglašen krivim zbog pljačke pumpe i odležao je zatvorsku kaznu, a privođen je i zbog ometanja javnog reda i mira - kaže naš izvor.

Problem sa zakonom SKINUO SAM ŠAPKU POLICAJCU Nikola Perović privođen je ranije i zbog napada na službeno lice. Naime, on je napao policajca i skinuo mu šapku s glave. Tada je u izjavi za medije objasnio šta se tačno desilo. - Slavio sam rođendan sa drugarima u Tašmajdanskom parku i malo više smo popili, jer smo bili klinci. Policajac je u tom trenutku prišao da nas opomene, a ja sam mu tako pijan skinuo šapku sa glave i krenuo da trčim po parku. Onda je on pozvao pojačanje i došla su njih desetorica, gde su nas tukli i poslali u stanicu. Odbačena je tužba da sam ga napao, ali je ostala za ometanje javnog reda i mira - ispričao je Nikola svojevremeno za medije.

Bio u zatvoru

Nikolina majka Suzana Perović juče nije želela da komentariše pucnjavu u kojoj joj je ranjen sin.

- Hvala na pozivu, ali neću da komentarišem slučaj - kratko je rekla Perovićeva, dok je Vladi Peroviću telefon bio nedostupan.

Romansa ZABAVLJAO SE SA UČESNICOM RIJALITIJA? Prema nepotvrđenim informacijama, Nikola Perović je pre nekoliko godina bio u vezi sa rijaliti učesnicom Ninom Prljom. Međutim, u jednom televizijskom gostovanju Prlja je demantovala da su bili zajedno.

Komšije porodice Perović juče nisu znale šta se tačno desilo.

- Znamo da je Nikola ranije imao problema sa policijom zbog pljačke, ali ga već duže vreme nismo videli. Suzana i Vlada daju sve od sebe da ga srede i pomognu mu. On, kako sam čula, ima malo nezgodnu narav i često se sukobljava, ali lično nisam imala nikakav problem s njim. Ko zna u šta se upetljao - priča komšinica.

(Kurir.rs / Foto:Zorana Jevtić)

