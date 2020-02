BANKAR SE OBESIO U ŠTALI: Ubio se zbog otkaza i dugova?

Dejan Tošić (55), predsednik Fudbalskog saveza opštine Žagubica kod Požarevca, lokalni funkcioner i bankar, obesio se u štali na svom imanju u Suvom Dolu, dva dana pre nego što je trebalo da počne da radi na novom radnom mestu!

Prema jednoj verziji on se ubio zbog zelenaša, a prema drugoj jer je ostao bez posla u banci.

Nestao mu telefon

Kako nezvanično saznajemo, telo nesrećnog čoveka pronađeno je u subotu.

- Tošić, koji je inače i predsednik mesne kancelarije u selu, pre podne je došao u selo kako bi platio neke račune i doneo piće majstorima koji su radili na renoviranju Doma kulture. U jednom momentu je zamolio nekoga od komšija da ga odveze do kuće, gde je otišao u štalu i obesio se. Meštani su ga zatekli tamo, pa odmah obavestili Hitnu pomoć i policiju - priča naš izvor iz istrage:

- Navodno, pored Tošića je pronađeno i oproštajno pismo, a kako je bilo jasno da je reč o samoubistvu, nije naložena obdukcija. Prema nekim pričama, on je imao zelenaške dugove, a prema drugoj verziji, nije mogao da podnese to što je ostao bez posla banci, ali istraga svakako ide u više pravaca. Posebno je zanimljivo to što je nestao Tošićev telefon - dodao je naš sagovornik.

Kako navodi naš izvor, Tošić je pre nekog vremena dobio otkaz u banci.

- On je tužio banku i navodno je trebalo da dobije spor i vrati se na posao. U međuvremenu je radio kao knjigovođa, a dobio je i novi posao u jednom mestu u opštini Žagubica, gde je trebalo da počne da radi baš danas - kaže izvor.

Dejanova prijateljica navodi da su u Žagubici svi potreseni tragičnom smrću Tošića.

- Ne možemo da dođemo sebi od šoka, a pogađaju nas priče da je imao dugove. Dejan je više od 30 godina radio kao bankar, a pre nekog vremena je dobio otkaz. Navodno, pronađeni su neki sitni propusti, pa je on otpušten, sa čime nikako nije mogao da se pomiri - priča naša sagovornica:

Bolela ga nepravda

- On jeste imao kredit, ali ga je redovno plaćao pošto je u međuvremenu pronašao drugi posao. Nažalost, nepravda ga je strašno bolela, kao i priče da je napravio problem na radnom mestu. Dejan je tokom duge karijere čak više puta nagrađivan.

Kako kaže, fudbal je bio njegova velika ljubav.

- Dejan je dugo trenirao fudbal, kasnije je postao sudija, a u dva mandata je bio predsednik FS Žagubica, on je tu radio od samog osnivanja. Svi smo u šoku, teško nam je i ne možemo da verujemo šta se dogodilo - kazala je prijateljica.

Tošić je imao najduži staž u vršenju delegatske funkcije na zonskom stepenu takmičenja i po mnogim funkcijama koje je obavljao u fudbalskom savezu.

Tošićeve komšije PORODICA ZA PRIMER Iza pokojnog Tošića ostala je majka, supruga i dve ćerke, kao i zet i unuka. - Jedna ćerka je lekar i ima bebu od šest meseci, a druga završava fakultet. Supruga mu je zaposlena u opštini, a i majka mu je još živa. Oni žive delom u Žagubici, a delom u Suvom Dolu, u kući koju su nasledili i održavaju je. Porodica za primer - kazale su komšije.

