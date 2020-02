MODNI STILISTA PEDOFIL PREKLINJAO DA GA PREBACE U SAMICU: Robijaši mu pretili da će ga silovati metlom

Modnom kreatoru Srđanu Švelju (52), osumnjičenom da je seksualno zlostavljao maloletne dečeke iz svratišta, nekoliko pritvorenika iz Okružnog zatvora u Novom Sadu zapretilo je da će ga silovati metlom.

Nakon toga, on je iz bezbednosnih razloga iz grupne ćelije hitno prebačen u zatvorsku samicu. Uhapšeni Srđan Šveljo tereti se da je od 2016. godine u svom stanu i modnom studiju drogirao dečake, a zatim od njih tražio da ga oralno i analno zadovoljavaju. Njemu je 30. januara ove godine sudija za prethodni postupak odredio jednomesečni pritvor i on je tada sproveden u Okružni zatvor na Klisi.

Prema rečima izvora iz istrage, čim je saznao da ide u zatvor, Šveljo je od novosadskog suda zatražio da bude u samici jer se plaši za svoju bezbednost.

foto: Facebook, S.S.

- Osumnjičeni je sudiji rekao da su mediji nekoliko dana pisali o njemu i da svaki zatvorenik zna kako on izgleda. Međutim, nije usvojena njegova molba i Šveljo je smešten u prostoriju sa još nekoliko pritvorenika - naveo je sagovorniki dodao: - Iste noći dok je Šveljo ležao na svom krevetu, njega je okružilo nekoliko pritvorenika. Poručili su mu da najviše mrze pedofile i da će ga prvom prilikom silovati metlom. Rekli su mu da se ne opušta, jer će često dobijati batine i da bi bilo bolje za njega da nikom ne kaže da mu je prećeno.

Kako se saznaje od izvora iz istrage, Srđan Šveljo je ipak 1. februara prijavio zatvorskoj upravi da je dobio pretnje i da želi odmah da bude prebačen u zasebnu ćeliju.

- Procenjeno je da on nije slagao i prebačen je u samicu. Protiv pritvorenika koji su pretili osumnjičenom modnom stilisti pokrenuta je interna istraga. Biće utvrđena težina njihovog prekršaja - kaže dobro upućen izvor.

Srđan Šveljo je uhapšen 28. januara, i to nakon što su sedmorica maloletnika iz novosadskog svratišta policiji ispričali da ih je osumnjičeni seksualno zlostavljao. Švelju se na teret stavljaju tri krivična dela. Prvo je prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnika za pornografiju, za koje je zaprećena kazna zatvora do pet godina. Drugo krivično delo su nedozvoljene polne radnje, za koje može dobiti tri godine robije. I, na kraju, modni stilista se sumnjiči za neovlašćeno posedovanje droge, a kazna za to je takođe tri godine.

Jezivo svedočenje zlostavljanih dečaka Siročići koje je Srđan Šveljo seksualno zlostavljao opisali su u potresnom svedočenju da ih je osumnjičeni drogirao "tečnim ekstazijem", a zatim od njih tražio da ga oralno i analno zadovoljavaju. Uhapšeni modni stilista, kako su ispričali, posle seksa bi im davao odeću i od 200 do 400 dinara. Šveljo je, s druge strane, rekao da poznaje mladiće, da su dolazili kod njega, ali da ih nije slikao za porniće niti je imao seks sa njima.

