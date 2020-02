UBO PREDSEDNIKA KLUBA NOŽEM, KAŽNJEN PETOGODIŠNJOM ROBIJOM! Napad u Nišu dobio sudski epilog

Ivan Konstatinović (23) iz Aleksinca osuđen je prvostepeno na pet godina zatvora jer je nožem ubo predsednika ženskog rukometnog kluba "Aleksinac", Nenada Đurića ispred sportske hale u ovoj opštini.

Đurićev advokat, Miloš Jovanović objašnjava da je Konstatinović prvo osuđen na četiri i po godine zatvora, ali pošto se tužilaštvo žalilo, Apelacioni sud mu je preinačio osudu na pet godina.

Konstatinović je osuđen za krivično delo ubistvo u pokušaju ispred hale sportova kada je 13. septembra 2018. godine sa još nekoliko lica sačekao Đurića pri izlasku iz objekta i nakon verbalne rasprave došlo je do tuče i povrede Đurića. On je nekako uspeo da se izvuče i uđe u halu gde su devojčice održavale trenining.

- To je stvarno bilo užasno, ja sam izašao i video nekoliko lica u dvorištu sportske hale. Nisam ustukao, došlo je do udaraca gušanja i slično, a onda sam osetio bol u trbuhu. Video sam ko me je napao i video sam da su se razbežali kada su videli krv. Lekari iz Hitne su došli i odvezli me u nišku bolnicu gde su mi sanirali ranu - rekao je Đurić.

U presudi piše da će Konstatinoviću važiti boravak u pritvoru, u kome je bio do presude.

Da se te noći Đurić mahinalno nije pomerio prilikom zamaha nožem, došlo bi do fatalnih posledica.

- On je stao ispred mene i rekao "Gde ćeš sad"? zamahnuo je nožem u pravcu mog grudnog koša, ali ja sam mahinalno uistuknuo tako da je nož završio u trbuhu - ispričao je Đurić na suđenju.

U presudi se navodi da je Konstatinović nakon incidenta napustio Aleksinac, ali je ubrzo pronađen, a kao motiv za napad se navodi sukob Đurića sa Konstatinovićevim ocem što je potvrdio i svedok A.M. na jednom od suđenja. On je kasnije pokazao istražnim organima gde je bacio nož kojim je ubo Đurića.

