POBEGAO IZ KUĆNOG PRITVORA: Igor Petrović krvnički pretukao žandarma i njegovu ženu u Novom Sadu I DALJE BEŽI OD PRAVDE

Igor Petrović (37), koji je zajedno sa Nenadom Ćurčićem (34) u januaru 2017. godine u Novom Sadu krvoločno i bez ikakvog razloga na ulici prebio žandarma Borisa Jevrosimova (36) i njegovu suprugu Svetlanu (36) pobegao je iz kućnog pritvora.

Petrović je sredinom novembra prošle godine, samo dan nakon izricanja sramno kratke presude u trajanju od dve godine zatvora za prebijanje žandarma i njegove supruge, uhapšen u Somboru sa bezmalo 200 grama heroina nakon čega mu je određen pritvor, navodi Blic.

Novosađane je bio šokirao brutalni napad na Jevrosimova (34) i njegovu suprugu. Jevrosimov je u tuči primio više od 100 udaraca i ranjen je u ruku, ali je uspeo da spase suprugu i sebe mnogo goreg scenarija.On i njegova supruga samo su pukim slučajem preživeli krvničko batinanje i ranjavanje.

Čitav napad zabeležile su i kamere sa obližnjeg objekta. Ono što je najviše zabrinulo javnost je to što napadači nisu stali ni kad im je Jevrosimov pokazao službenu legitimaciju.

Petrović je na osnovu sporazuma o priznanju krivice osuđen na pet godina zatvora zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

- Nakon izricanja presude, Petroviću je ukinut pritvor 25. decembra i izrečena mu je kazna zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora do pravosnažnosti presude, odnosno upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne. Budući da se Petrović oglušio o mere suda, postupajući sudija 28. januara ove godine doneo je novo rešenje u kome je osuđenom određen pritvor, a nadležnima u Policijskoj upravi Sombor izdata je naredba da za Petrovićem izdaju poternicu – kažu u Višem sudu u Somboru.

Iz izvora u policiji se saznaje da je Petrović u kućnom pritvoru u Bačkom Brestovcu presekao kleštima nanogicu kada je shvatio da će uskoro na izdržavanje kazne i verovatno uz pomoć prijatelja umakao poteri.

- Policija intenzivno traga za Petrovićem, za koga postoje indicije da planira da napusti Srbiju, ali da se verovatno i dalje krije kod nekog prijatelja ili pomagača. Nadamo se da ćemo ga uskoro uhapsiti jer su se u poteru uključile i kolege iz drugih Policijskih uprava – kratko priča izvor iz somborske policije.

Podsetimo, Igor Petrović i Nenad Ćurčić osuđeni su na samo dve godine zatvora zbog prebijanja žandarma i njegove supruge zato što ovaj slučaj pred sudom nije tretiran kao pokušaj ubistva, već kao nanošenje teških telesnih povreda i napad na službeno lice, bez obzira na to što su napadači Jevrosimovu uspeli da otmu pištolj i rane ga u šaku.

Jevrosimove kolege kažu da je Petrovićevo bekstvo samo dokaz da su bili u pravu kada su izrazili protest zbog sramno kratke kazne na koju je on osuđen zajedno sa Ćurčićem.

- U procesu nam je zasmetalo to što delo nije kvalifikovano kao pokušaj ubistva jer je sudija kao olakšavajuću okolnost uzela to da nije postojao motiv i da se kolegina službena legitimacija nije najbolje videla. Povrh svega, dobili su po dve godine zatvora koje su praktično odslužili u pritvoru, a za ta krivična dela propisane su kazne od pet do osam godina zatvora. I sada kako mi da se zaštitimo kada se višestrukim povratnicima kriminalcima daju blage presude? Mi smo stalno na dužnosti, bez obzira na to da li smo u uniformi ili ne. Da li je ovo poruka da treba da okrenemo glavu na drugu stranu ukoliko vidimo neke sumnjive radnje, a nismo na dužnosti jer je očigledno da nas zakon ne štiti? – priča jedan rezignirani policajac uz napomenu da su i Petrović i Ćurčić poznati prestupnici i povratnici u kriminal i da ni on ni njegove kolege ne mogu da shvate zašto niko ne može da im stane na put, navodfi Blic.

Igor Petrović, zvani Šiptar, osuđivan je zbog dilovanja i nanošenja teških telesnih povreda 2010. godine kada je uhapšen sa skoro kilogramom heroina koji je u kesicama krio zalepljene za telo.

Tada je zbog prijave za trgovinu narkoticima i nekoliko prethodnih prijava za nanošenje teških telesnih povreda osuđen na četiri godine i šest meseci zatvora.

Petrović se početkom 2000. iz Prizrena preselio sa porodicom u Bački Brestovac, gde je odmah počeo da "zameće kavge", a njegov prijatelj Nenad Ćurčić, zvani Neško, iako u svom kraju poznat kao momak sklon prepirkama i tučama, nije hapšen do incidenta sa Jevrosimovim.

Podsetimo, Petrović i Ćurčić su u januaru 2017. godine zverski tukli Jevrosimova i njegovu ženu. Žandarm je zahvaljujući svojoj prisebnosti izašao kao pobednik u neverovatnoj borbi na život i smrt, u kojoj je za sedam minuta dobio više od 100 udaraca.

Njemu su se dvojica mladića učinila sumnjivim jer su četiri sata sedeli u parkiranom automobilu u ulici, a kada su primetili da ih gleda, počeli su da mu dovikuju. Iako je pokazao službenu legitimaciju, napadači su nastavili sa uvredama.

Oteli su mu pištolj, ispalili metak koji ga je pogodio u šaku, ali je uspeo da ga uhvati za cev i zaglavi čauru u njemu. Ipak, dobio je surove batine, a napadači se nisu libili ni da tuku njegovu suprugu, koja je uporno pokušavala da pomogne mužu, a nisu se zaustavili ni kada su videli interventnu jedinicu kako stiže da ih uhapsi.

Boris Jevrosimov ostao je trajni invalid sa prostreljenom šakom, a njegovoj supruzi, kojoj su napadači slomili ruku, stopalo i jagodičnu kost dok je branila muža, ostale su posledice u vidu slabosti i manje pokretljivosti pomenutih ekstremiteta.

