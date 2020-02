MIHAJLO DOŠAO KOD KOMŠIJE, TRAŽIO TELEFON PA ŠOKIRAO: Ubio sam Dobrilu! Detalji zločina u Miloševu

Mihajlo Ilić (85) iz Miloševa kod Jagodine ubio je preksinoć svoju suprugu Dobrilu Marković (73) iz Račnika udarcima sekirom i nožem, a motiv zločina je najverovatnije svađa zbog kuće i novca.

Mihajlo i Dobrila su se u utorak oko 22 sata posvađali, a starac je posle zločina celu noć proveo kraj mrtve supruge da bi ujutru otišao kod komšije.

Posekotine po rukama

- Juče ujutru, oko osam, došao je kod mene. Tražio je telefon da pozove prijatelja, a onda mu je rekao da je ubio Dobrilu i da dođe kod njega. Nisam mu verovao, jer je delovao normalno i nije nikada bio nasilan. Pitao sam ga šta mu je to trebalo, ali odgovora nije bilo. Kasnije sam saznao da se posvađao s Dobrilom i da je rekao da je navodno ona njega prva napala - priča komšija i dodaje da je po dolasku Ilićevog prijatelja došla i policija. - Ilić je imao lakše povrede po ruci, odnosno posekotine. Rekao je da mu je to Dobrila napravila, zbog čega se branio. Rekao je da ju je prvo udario sekirom, a potom ju je nekoliko puta ubo nožem - priča drugi komšija.

Kako kaže, Dobrila i Mihajlo bili su zajedno nekoliko godina, a navodno su se i venčali.

Negovala ga ko dete

- On ima dobru penziju, oko 1.500 evra mesečno. Hvalio se da ima novca, davao ga je kome je hteo, a posle je tim ljudima prebacivao. Dobrilinom sinu je prepisao kuću i to nakon što mu je jednom pozlilo. Tada je ona zvala svog sina iz prvog braka da ga vozi u bolnicu, pa mu je Ilić, u znak zahvalnosti što mu je spasao život, poklonio kuću. Posle toga su se često svađali - priča komšija i dodaje da se uhapšeni često žalio na ubijenu ženu. - To je sve bilo bez razloga. Ona ga je čuvala, negovala ga kao malo dete. Davala mu je insulinske injekcije, spremala mu da jede. Jeste joj davao novac, ali joj je posle prebacivao. Znao je da viče na nju, ali nikad nije bio nasilan - objašnjava komšija.

Prema njegovim rečima, Ilića je video u utorak po podne. - Dovezao ga je prijatelj, koji ga često vozi i dovozi. Bili su u kafani, ali Mihajlo nije pio, verovatno je igrao šah. Prijatelj ga je dovezao oko 14 sati. Tada sam ga video kako je ušao u kuću. Mihajlo je krupan čovek i malo se teže kretao, Dobrila mu je u svemu pomagala, a on tako - kaže u neverici komšija.

Bila treća po redu PRVE DVE SUPRUGE PREMINULE Mihajlu Iliću Dobrila je, kako kažu komšije, bila treća žena. - Prva mu je umrla još dok su bili mladi, pričaju ljudi da je bio nasilan prema njoj. Nakon toga oženio se ponovo i s tom ženom je radio u Austriji, podigli su lepu kuću, sredili se, međutim, i ona je preminula. Mihajlo je nasledio i nešto njene penzije, oko 300 evra, i to je davao Dobrili zato što ga neguje - objašnjava komšija.

Kurir.rs/ Jelena Rafailović Foto: Shutter

Kurir