ARKANOVOG UBICU SPECIJALCI TRANSPORTUJU DO SRBIJE: Dobrosav Gavrić biće prebačen tajno u Zabelu?

Dobrosav Gavrić (45), bivši policajac iz Loznice, koji je osuđen na 35 godina zatvora jer je 15. januara 2000. godine u hotelu „Interkontinental“ ubio Željka Ražnatovića Arkana i njegove prijatelje Milenka Mandića Mandu i Dragana Garića, najverovatnije će iz jednog od najčuvanijih zatvora u Južnoafričkoj Republici biti prebačen u požarevačku Zabelu!

Kako Kurir saznaje, Ministarstvo pravde Srbije još uvek nije zvanično obavešteno da je posle devet godina različitih postupaka, tokom kojih se Gavrić borio da ne bude izručen Srbiji, sud u Kejptaunu doneo konačnu odluku da ga preda našem pravosuđu.

Lažno ime

- Ministarstvo pravde Srbije biće obavešteno tek kada ministar pravde JAR stavi svoj potpis na odluku o izručenju. Od tog trenutka, zapravo, počinje proces ekstradicije - kaže sagovornik Kurira. On objašnjava da je procedura takva da se naša država i država koja izručuje begunca, ali i sve države kroz koje on bude prolazio na putu do Srbije, zajednički dogovaraju o načinu i obezbeđenju njegovog prebacivanja. Nema sumnje, kako kaže, da će u pratnji Gavrića biti obučeni specijalci, kako zbog njegove ugroženosti, tako i zbog opasnosti da bi mogao da pobegne.

- Sigurno je da će njegovo izručenje Srbiji, iz koje je pobegao 2006, biti čuvano u najvećoj tajnosti. Kada bude doveden u zemlju, policija će potvrditi njegov identitet, a onda će po pravosnažnoj presudi biti odmah smešten u zatvor. S obzirom na krivično delo za koje je osuđen, ali i visinu izrečene kazne, on će najverovatnije kaznu da izdržava u požarevačkoj Zabeli ili Novoj Skeli - objašnjava naš sagovornik.

Podsetimo, sud u Kejptaunu utvrdio je da je Gavrić u JAR stigao 2007. preko Italije i Ekvadora, koristeći lažno ime Saša Kovačević. Sa suprugom i dvoje dece živeo je u luksuznom stanu s pogledom na marinu, sve dok 2011. nije ranjen. Tada je otkriveno da on nije Kovačević, već srpski begunac Dobrosav Gavrić.

U samici

- Neko vreme boravio je u pritvoru zatvora Gudvud, koji u JAR, zbog izgleda i mnogobrojnih pogodnosti, zovu zatvor sa pet zvezdica. Imao je odlične uslove života, međutim, posle kršenja kućnog reda, odnosno pošto je u njegovoj ćeliji pronađen mobilni telefon, prebačen je na drugu lokaciju. Trenutno je u zatvoru Helderstorm u blizini Kejptauna. Ovaj zatvor je jedan od bolje opremljenih, a čine ga kućice, posebni pansioni, ima sportske terene i mnogobrojne mogućnosti. Međutim, prema poslednjim informacijama, Gavrić je u samici i nema mogućnost da uživa u pogodnostima Helderstorma - kaže sagovornik Kurira.

Saučesnici MIKI UBIJEN, GAGI U ZATVORU foto: Dragana Udovičić Osim Gavrića, za trostruko ubistvo u hotelu „Interkontinental“ na po 30 godina zatvora osuđeni su i Dragan Nikolić Gagi i Milan Đuričić Miki. Nikolić je jedini koji u zatvoru Nova Skela služi svoju kaznu, dok je Đuričić likvidiran 25. aprila 2018. u Johanesburgu u svom automobilu, dok je čekao da se upali zeleno svetlo na semaforu. foto: Đorđe Jovanović

