NOVI DOKAZI OSLOBAĐAJU ARKANOVOG UBICU: Sledi obrt, najavljuje Gavrićev advokat I NOVO SUĐENJE

Dobrosav Gavrić (43), zvani Duki, bivši policajac iz Loznice, u slučaju da ga Južnoafrička Republika izruči Srbiji, tražiće novo suđenje, na kojem će, kako tvrdi, dokazati da nema veze sa ubistvom Željka Ražnatovića (48) i njegovih prijatelja Milenka Mandića Mande (44) i Dragana Garića Gare (47). Na novom suđenju bi se eventualno otkrili motiv, nalogodavci i organizatori zločina, koji nisu obelodanjeni 20 godina.

Gavrićev advokat Veljko Delibašić izjavio je juče da će u slučaju da Južnoafrička Republika izruči njegovog klijenta podneti zahtev Višem sudu u Beogradu da se proces ponovi.

Ilustracija foto: Shutterstock, Đorđe Jovanović

- Tražiću da se ponovi suđenje i izvedu svi dokazi koji dosad nisu bili prihvaćeni ili izvođeni na pravi način kako bi se utvrdila prava istina. Takođe ću tražiti saslušanje svedoka koji su ranije dali izjave i očekujem oslobađajuću presudu - izjavio je Delibašić za „Alo!“.

On je istakao da će se pozvati na odluku Strazbura da se ponovi suđenje. Stav Evropskog suda za ljudska prava o ponavljanju krivičnog postupka protiv Gavrića nije pravno obavezujući za državu Srbiju i njene organe na bilo koji način.

Gavrić se u istrazi 10. februara 2000. branio ćutanjem, da bi 14. aprila 2000. istražnom sudiji negirao da je ubio Arkana i prijatelje i tvrdio da je to „čista izmišljotina“, te da bi Arkana „znao samo iz novina da ga te večeri nije video u hotelu“.

Bio bih ubijen da nisam prebačen u Loznicu

On je izjavio da je pancir nosio „uvek zbog svoje lične bezbednosti“ i da nije imao pištolj. Na suđenju je istakao „da bi sigurno bio ubijen da nije prebačen u Loznicu“.

- Izjavio je da bi, da je on hteo da ubije Arkana, to uradio na nekom drugom mestu i na neki drugi način. Naveo je da je pancir nosio otkad ga je ranio jedna dečak, kojem nije hteo da pominje ime - deo je Gavrićevog iskaza.

foto: Puls Asfalta

Tada je izjavio i da je u hotel „Interkontinental“ svratio da kupi nešto svojoj devojci „jer mu je bilo mnogo lepo s njom na Paliću“. Nije se sećao kada je stigao u hotel, ali misli da je stigao otprilike pet-deset minuta pre nego što je počela pucnjava. Naveo je da je seo u jedan separe i čekao da dođe Milan Đuričić Miki.

- Čuo je više pucnjeva, ali nije mogao da precizira koliko, mada se opredelio da se radi o brzoj paljbi. Tada se bacio na desnu stranu i to prekoputa rukohvata fotelje. Paljba je ubrzo prestala, on je krenuo prolazom između separea i fotelja u pravcu kružnih vrata u nameri da izađe iz hotela i tada ga je nešto preseklo preko leđa, kao da ga je grom pogodio. Pre nego što ga je pogodio projektil u telo, u momentu kada se podigao sa fotelje kako bi napustio hol hotela, na oko dva metra sa njegove leve strane, video je muškarca kako trči. Imao je na sebi jaknu sive boje, crne pantalone i crnu kosu, ali to je bio delić sekunde, tako da mu lik uopšte nije video, pa je uočio da ima tamnu kosu, jer mu je video potiljačni deo. Taj mladić je već stigao do pulta, kad je on počeo da trči, nestao mu iz vidnog polja, nakon čega je on pogođen i, koliko se seća, nalazio se negde oko pulta - navedeno je u Gavrićevom iskazu datom sudu.

- Na laktovima je puzao ka izlaznim vratima i tada mu se srozao kaput, što mu je zasmetalo, pa ga je skinuo. Naveo je da je mladić u sivoj jakni koji je protrčao došao s leve strane i istrčao između klavira i žardinjere. U momentu kada je pogođen nije čuo pucnjavu, koja je nakon toga usledila. Nikog nije video u holu. Kada je ispuzao iz hotela, video je da Miki dolazi „opel kalibrom“ i pita ga šta se desilo, na šta mu je odgovorio da je povređen i da ga hitno vodi za Loznicu. Miki ga je odvezao u Novi Beograd, ali je tamo izgubio svest i jako loše se osećao - tvrdio je Gavrić u tada datom iskazu.

Ilustracija foto: Nemanja Nikolić

Ništa se novo deće desiti

Sagovornik iz srpskog pravosuđa objašnjava da svako osuđeno lice ima zakonsko pravo da traži ponavljanje postupka.

- To može da traži ako postoje činjenice koje nisu bile poznate u vreme suđenja, pa ih sada ističe. Ili koje bi, da su bile poznate, uticale na drugačiju odluku. Ukoliko se suđenje ponovi, mislim da neće ništa ključno razotkriti. Nema od toga ništa - skeptičan je izvor „Alo!“.

(Kurir.rs/Ali.rs, D. Ćuruvija)

Kurir