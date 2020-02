MAFIJA HOĆE DA ZATRE PORODICU KAVČANA? Roganovićima, u krvavom ratu ubili braću, oca, drugog brata digli u vazduh...

Šćepan Roganović (36), koji se dovodi u vezu s kavačkim klanom iz Kotora, likvidiran je juče u sačekuši oko devet sati u Herceg Novom!

Kako su preneli crnogorski mediji, sumnja se da je Roganović još jedna žrtva krvavog rata između dva zaraćena kriminalna klana - kavačkog i škaljarskog.

Preminuo na mestu

- Napadači su pucali na Roganovića na stepeništu Kanli kule, koje vodi na glavni gradski trg. U njega je ispaljeno pet hitaca, a preminuo je na mestu. Odmah posle pucnjave jake policijske snage blokirale su čitav grad, a ubica je uspeo da pobegne - preneli su tamošnji mediji.

Izvori crnogorskih medija navode da policija proverava da li je Šćepan Roganović, čija se braća dovode u vezu s „kavčanima“, likvidiran u znak odmazde za ubistvo koje se desilo u Atini 19. januara, kada su pred ženama i decom ubijeni Igor Dedović, vođa škaljarskog klana, i Stevan Stamatović, visokopozicionirani član te grupe.

- „Škaljarcima“ je likvidacijom u Atini zadat najveći udarac do sada, praktično su obezglavljeni. Proverava se da li je ova likvidacija ima veze sa osvetom - kaže izvor crnogorskih medija.

Inače, ubijeni Šćepan Roganović bio je rođeni brat Duška Roganovića, koji je pre četiri godine ostao bez obe noge kada je eksplodirala bomba podmetnuta pod njegov auto. Pre dve godine u Beču je ubijen i Šćepanov brat od strica Vladimir (33), koji je bio visokopozicionirani član kavačkog klana.

- Posle Vladimirove likvidacije usledilo je nekoliko ubistava pripadnika suprotstavljenog klana, pa su istražitelji sumnjali da je to bila odmazda za Vladimirovu smrt - podseća izvor i dodaje da je u ratu dva klana život izgubio i Niko Roganović (66), Šćepanov i Duškov otac, a Vladimirov stric.

Bio investitor

- Ubijeni Šćepan navodno je bio investitor i bavio se izgradnjom zgrada u Herceg Novom. Bio je samo jednom hapšen, i to 2017, u akciji „Mimoza“, zbog sumnje da se bavio zelenašenjem. Navodno, nije važio za osobu koja je bila upletena u rat klanova. Međutim, pošto je on član porodice Roganović, čija su dva brata važila za osobe bliske tom klanu, ne isključuje se mogućnost da se i on u međuvremenu upetljao u taj rat - objašnjava izvor i nastavlja:

- Izgleda kao da je mafija rešila da zatre porodicu Roganović, jer su svi muški članovi likvidirani ili su preživeli likvidaciju. Šćepanov i Duškov otac Niko navodno je ubijen iz krvne osvete, pa je moguće da je i sada to slučaj.

Krvna osveta UBIJAJU OČEVE I BRAĆU Sukob dva zaraćena crnogorska klana počeo je 2014. godine, kada je u Valensiji nestao tovar od 200 kilograma kokaina. Do tada jedinstven klan pocepao se na dve grupe, koje su otpočele rat do istrebljenja. Koliko su pripadnici ovih kriminalnih grupa surovi govori i to što je u njihovim međusobnim obračunima do sada ubijeno skoro 40 ljudi, a među njima je bilo i slučajnih žrtava. Ubijani su očevi i braća pripadnika kavačkog, ali i škaljarskog klana, a upućeni kažu da je sukob dve grupe prerastao u svojevrsnu krvnu osvetu.

HRONOLOGIJA Roganovići na meti April 2017 - Eksplodirala bomba ispod auta Duška Roganovića, preživeo atentat foto: Privatna Arhiva Jul 2017 - Niko Roganović, Šćepanov i Duškov otac, izrešetan u Herceg Novom foto: Vijestime Svetlana Đokić Decembar 2018 - Vladimir Roganović, Šćepanov i Duškov brat od strica, likvidiran u Beču foto: Privatna Arhiva

