SESTRIĆ DARE BUBAMARE OSUMNJIČEN ZA ŠVERC DROGE: Jedva ostao živ posle pucnjave u Beču, a sada ga traže i Crnogorci

Crnogorsko pravosuđe zatražilo je da u okviru istrage u velikoj policijskoj akciji „Kargo“ bude saslušan Stefan Vilotijević (23), zvani Mali Kićun, inače sestrić pevačice Dare Bubamare, saznaje Kurir.

Kako nam je potvrđeno iz novosadskog suda, zamolnica za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u istrazi stigla je u ovaj sud pošto je Vilotijević iz Novog Sada.

- Zamolnica crnogorskog pravosuđa poslata je putem međunarodne pravne pomoći, s obzirom na to da je Vilotijević državljanin Srbije s prebivalištem u Novom Sadu - kažu za Kurir.

Svedok-saradnik

Podsetimo, velika policijska akcija pokrenuta je prošle godine i do sada je procesuirano dvadesetak osoba u više država. Kako su preneli crnogorski mediji, međunarodna kriminalna grupa sumnjiči se za trgovinu drogom. Tokom istrage Beograđanin M. M., koji je uhapšen u Crnoj Gori, prema njihovim tvrdnjama, nagodio se s tužilaštvom i postao svedok-saradnik.

- Ova kriminalna organizacija funkcionisala je tako da je svaki njen član imao unapred određene uloge i zadatke, a delovali su u dužem vremenskom periodu, na međunarodnom nivou. Tokom policijske akcije zaplenjeno je oko 100 kilograma marihuane koja je bila namenjena tržištu Bosne i Hercegovine, kao i više vozila, a sumnja se da su delovali na regionalnom nivou u dužem vremenskom periodu - saopštili su oni. Policija tada, međutim, nije saopštila da je na spisku osumnjičenih pripadnika ove kriminalne grupe i Vilotijević.

Advokat Gvozdenac

STEFAN JE NEVIN

foto: Privatna Arhiva

Branilac Stefana Vilotijevića, advokat Ivan Gvozdenac nije želeo da otkriva detalje iz istrage „Kargo“. - Ne mogu da govorim o tom predmetu, s obzirom na to da je istraga u toku, jedino što mogu da kažem jeste da je Stefan Vilotijević nevin i da ćemo to i dokazati. To je sve što mogu da vam kažem - kratko je rekao Gvozdenac za Kurir.