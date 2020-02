ZAPALIĆU SE, ALI NEĆU U LUDNICU: Hoće da me strpaju u Toponicu jer sam voleo 50 godina mlađu! NISAM LUD, NEGO ZALJUBLJEN

Siniša V. (70) iz okoline Niša, koji je osuđen na meru psihijatrijskog lečenja zbog proganjanja bivše ljubavnice (20), tvrdi da će se zapaliti ukoliko ga na silu odvedu u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici.

Podsetimo, Siniša je pre dve godine stupio u romansu sa konobaricom, koju je upoznao u jednoj lokalnoj kafani, ali je ona posle nekog vremena našla momka i odlučila da raskine vezu.

Siniša V. nastavio je da joj šalje poruke i pokušavao je da je pronađe, pa ga je ona prijavila zbog proganjanja, zbog čega ga je Osnovni sud nakon veštačenja osudio na meru lečenja u bolnici u Gornjoj Toponici.

Mora na lečenje... Ulaz u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu kod Niša foto: Google Street View

- Ne slažem se sa tim, jer ja nisam lud, već sam bio zaljubljen. Nisam je proganjao, niti, ne daj bože, verbalno maltretirao. Tužna je to priča. Zato neću da prihvatim da odem u Gornju Toponicu! Ukoliko dođu po mene s policijom, zapaliću se! Neću da idem tamo jer nisam lud! Sada je došlo vreme da gledam na kapiju kada će kombi iz Toponice da dođe po mene s policijom.

Neću to da dozvolim, dići ću ruku na sebe, sigurno - poručuje Siniša, koji inače boluje od depresije: - Zbog toga primam terapiju, jer nisam mogao da spavam, imao sam strahove, nisam mogao da komuniciram sa ljudima, ali je sve to iza mene. Lekar mi je dao terapiju, nisam duševni bolesnik. Sve me je to snašlo posle raskida sa devojkom - tvrdi on.

Blok s reckama DUGUJE MI 500 EVRA Siniša kaže, dok pokazuje blok s reckama, da mu je ta devojka ostala dužna i da je o svemu vodio evidenciju: - Kupovao sam joj telefone, plaćao račune. Jedan račun za telefon bio joj je 22.000 dinara. Pošto sam sve zapisivao i vodio evidenciju, ostala mi je dužna oko 500 evra.

Kako sam tvrdi, on je invalid rada. - Nekada sam bio bogat čovek, a sada sam ostao bez para jer sam plaćao svoju odbranu! Rasprodao sam mašine i sve što sam imao, tako da sa sedamdeset godina idem i radim kao građevinac i nadničim da bih se prehranio - u dahu je kazao deka.

Bratislav Savić, advokat osuđenog Nišlije, rekao je za Kurir da nije bilo razloga da njegov klijent bude osuđen: - Uložili smo žalbu, ali je ona odbijena. Deka nije kriv što se zaljubio. On nije opasan, već je zaljubljen. Ako ćemo pošteno, po svesci koju nam je pokazao, devojka mu duguje novac.

Kurir.rs/ Marko Smiljković Foto: Privatna arhiva

Kurir