DRAMATIČAN SNIMAK PLJAČKE U NOVOM PAZARU: Pogledajte kako pljačkaš cepanicom razbija izlog! (VIDEO)

NOVI PAZAR – Sigurnosna kamera snimila pljačkaša koji je uz upotrebu većeg drveta polomio izlog radnje za prodaju mobilnih telefona u centru Novog Pazara.

Na snimku se vidi kako muška osoba udara u izlog prodavnice mobilnih telefona, nakon čega ulazi kroz isti.

Krađa je trajala svega par minuta, a na snimku se vidi kako pored polomljenog izloga prolaze automobili.

Novopazarska policija uhapsila je A.M. (25) iz tog grada zbog dve teške krađe, saopštila je Policijska uprava.

A.M. je u noći između 18. i 19. februara, koristeći drvo i crep, razbio izloge dva mobilna servisa u centru grada i iz njih ukrao nekoliko telefona, ručnih satova i drugu opremu.

"Policija ga je ubrzo pronašla sa ukradenim predmetima, koji su vraćeni vlasnicima. Po nalogu Osnovnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati", navodi se u saopštenju.

Prilikom razbijanja izloga i ulaska u lokale, A.M. je zadobio brojne posekotine, pa ga je policija nakon hapšenja prevezla do Opšte bolnice gde mu je ukazana pomoć. Prema nezvaničnim informacijama, A.M. je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela.

(Kurir.rs/indeksonline.rs)

