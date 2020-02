MOJA MAJA JE NEVINA, NEŠTO SMRDI U SLUČAJU: Iako ga je varala muž brani suprugu OPTUŽENU ZA MASAKR U JABUKOVCU

Maja je nevina, sve ovo je namešteno. Zbog čega joj se namešta i ko to radi, ne znam, ali vidim da nešto smrdi.

Ovo za Kurir kaže Novica Bađikić (35), suprug Maje Bađikić (26), koju je Više javno tužilaštvo u Negotinu u prošli petak optužilo da je zajedno sa svojim ljubavnikom Davorom Pernićem (35) ubila domaćina Raju Kazimirovića (72), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53), na njihovom salašu kod Jabukovca.

Progovorio prvi put

Suprug optužene Maje, koja je tokom istrage priznala da mu je bila neverna, prvi put je progovorio za medije, tvrdeći da Maja nije kriva.

- Nisam se dosad oglašavao zato što sam čekao da državni organi urade svoj posao i imao nadu da će se slučaj rasvetliti i da će pravda izaći na videlo. Da li treba neko nevin da ispašta ako je neko drugi rešio da se na kvarno bogati? Nekome je u interesu da se ne dođe do istine, a ko Maju uvlači u sve ovo - ne znam - kaže Novica.

Međutim, on nije objasnio ko želi da se obogati na kvarno i kome je u interesu da se istina ne sazna. iako je tužilaštvo rasvetlilo zločin koji je u leto 2019. potresao Srbiju, suprug optužene kaže da „njemu tu nešto smrdi“.

LJUBAVNIK JE ODAO PRIZNALA PRELJUBU, NE I ZLOČIN

Podsetimo, za zločin u Jabukovcu najpre je bio osumnjičen samo Davor Pernić, ali je on posle mesec dana u pritvoru optužio i Maju Bađikić za saučesništvo. On je tada ispričao da je Maja pucala u dve žrtve, i on u dve, kao i da su njih dvoje bili u emotivnoj vezi. Maja je posle toga uhapšena i priznala je ljubavnu vezu sa Pernićem, ali ne i zločin. Kako je Pernić ispričao, motiv ubistva četvoro ljudi bio je novac, koji im je bio potreban za Majinu operaciju.