ŽENA PRONAĐENA ZAKOPANA U DVORIŠTU: Nemoguće je utvrditi uzrok smrti Dušice Filipčev (55)

Obdukcija tela Dušice Filipčev (55) iz Bačkog Gradišta, koja je u utorak nađena zakopana u dvorištu svoje kuće, završena je, ali obducenti iz Instituta za sudsku medicinu u Novom Sadu nisu mogli da utvrde kako je ona preminula.

Kako saznajemo, leš je bio u poodmakloj fazi truljenja, jer je bio zakopan godinu dana.

- Telo je istrulilo, tako da nije bilo moguće utvrditi da li je žena ubijena ili je preminula prirodnom smrću pa zakopana - kaže izvor Kurira.

Savet advokata

Kako smo već pisali, policija je uhapsila Nikolu F. (24), sina pokojne žene, a on je policajcima pokazao gde je sahranio majku, pošto ju je prethodno umotao u ćebe.

- Kad je priveden, ispred kuće, pričao je da je to uradio jer nije imao para da je sahrani. Međutim, tokom razgovora s policajcima, Nikola je počeo da priča kako se on u martu prošle godine posvađao s majkom i da je počeo da je šamara, ali tada se umešao njegov advokat, koji ga je posavetovao da se brani ćutanjem. Nikola F. ga je poslušao i ništa dalje nije pričao - kaže naš izvor i dodaje da istragu o smrti Dušice Filipčev vodi Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu. Međutim, do zaključenja ovog broja Nikola F. nije bio saslušan kod tužioca, tako da se još uvek ne zna da li je on osumnjičen za ubistvo.

- Na tužilaštvu je da kvalifikuje delo, to jest da kaže da li je u pitanju krivično delo ubistva ili pak neko drugo - dodaje naš sagovornik.

Otac otkrio istinu

Podsetimo, jeziva priča otkrivena je kada je Nikolin otac Dragan, koji od 2017. godine živi u Nemačkoj, počeo da traži suprugu kako bi okončao brak i oženio se drugom ženom. Pitao je sina gde je mama, a Nikola mu je odgovorio da je ona umrla u bolnici u Novom Sadu, ali da nije otišao po telo i da ne zna gde je sahranjena.

LAGAO KOMŠIJE NOSIO FLOR ZBOG MAJČINE SMRTI Nikola F. komšijama je pričao da mu je majka umrla i da ju je sahranio u Kuli, a nosio je i flor dok je bio u žalosti. - Nikolin otac Dragan je zamolio komšiju da ode i proveri gde je njegova supruga sahranjena i uzme izvod iz matične knjige umrlih, pa je čovek u policiji saznao da se Dušica i dalje vodi kao živa. Inspektori su ubrzo došli do Nikole i počeli da ga ispituju - kaže izvor.

