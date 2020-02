NASTAVNIK PEDOFIL DOBIO SAMO 18 MESECI ZATVORA! Očajna majka: Ovo je sramota, za kuče se više presudi!

Posle presude Višeg suda u Novom Pazaru, kojom je O. A. (66), nastavnik u OŠ „Rifat Burdžević Tršo“ u Tutinu osuđen na 18 meseci zatvora zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje, u porodici devojčice (11) koja je bila žrtva nastavnika ne kriju ogorčenje.

- Ovo je velika sramota. Za kuče se više presudi. To je nikakva pravda, nema tu pravde. Taj nastavnik, koji nam je i komšija, pušten je u petak na slobodu, koliko znamo nikakvu zabranu prilaska deci, školi, vrtiću nije dobio - kaže za Kurir Z. Dž., deda devojčice.

Prema njegovim rečima, prvostepeno osuđeni nastavnik u petak je došao svojoj kući u Tutin, ali ga još nije video.

Plaše se

I majka devojčice A. DŽ. juče nam je potvrdila da se porodica neće pomiriti sa presudom od 18 meseci zatvora za zlostavljanje njene ćerke i da će pravdu, ako bude potrebno, tražiti „do kraja sveta“. - On je od petka na slobodi, stigao je svojoj kući, kod njih je, pošto smo komšije, čuli smo, bila proslava, koga briga što moja deca pate. Devojčici je i dalje loše, veoma se sporo vraća u normalu, a da sve bude još gore, ni dvojica mojih sinova, koji su šesti i drugi razred, jutros nisu smeli da odu u školu. Jednostavno, deca se plaše. Ni devojčica nije otišla u školu. Nije zato što deca neće, iz nekog hira, jednostavno, deca ne smeju - rekla nam je juče majka devojčice.

„Ubiću vam oca“

Prema njenim rečima, razlog za strah dece su „pretnje koje su dobijali od nastavnika pre nego što je slučaj otkriven, a nastavnik uhapšen“. - On je deci pretio da će svašta uraditi ako otkriju šta se dešava. Da će im uništiti oca, da će njega, nastavnika, otac dece ubiti ako se sve otkrije i da će im „babo ići u zatvor“. Sve su to deca rekla i u izjavama u istrazi i to stoji u spisima predmeta - kaže majka.

Kurir.rs/ E. K. Foto: Shutterstock

Kurir