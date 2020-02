DVE VERZIJE O MALTRETIRANJU ZELENAŠA! Dragan (24) pozajmio 300 evra, kamata narasla na 6.000! Zbog zlikovaca se OBESIO!

Porodica i prijatelji Kragujevčanina Dragana Rankovića (24), koji se obesio zbog duga zelenašima, kažu da su čuli da je on od njih uzeo 300 evra s kamatom kako bi pomogao prijatelju, a da je dug u međuvremenu porastao na čak 6.000 evra.

Kako kažu, rođaci su rešeni da „stvari isteraju do kraja i da zelenaše koji su u smrt odveli Rankovića privedu pravdi“.

Nije iz te priče

- Dragan je bio dobro i radno dete, uopšte nije bio iz te priče. Za problem sa zelenašima smo saznali tek pošto je nestao, a iz njegovog oproštajnog statusa na Fejsbuku bilo je jasno da je pare na kamatu pozajmio za druga, a ne za sebe. Navodno, u pitanju je 300 evra - priča jedan rođak i nastavlja:

- Znamo da je teško zato što je Dragan tajnu odneo u grob i nikome nije rekao za svoj problem. Njegov „prijatelj“, zbog koga je pozajmio novac, rekao je da nema veze s njegovim nestankom. Ali postoji trag i čuli smo dosad dve verzije o tome ko ga je od zelenaša maltretirao. Prema prvoj, reč je o ekipi iz kragujevačkog naselja Aerodrom, gde je pokojni Dragan stanovao. Ta ekipa je poznata po okrutnosti i po tome da iz dana u dan povećavaju kamatu, koja naraste i do 70 odsto od duga. Pominje se i ekipa iz naselja Erdeč. U obe priče umešan je zelenaš čije ime znamo.

Rođaci kažu i da veruju da je ogromna kamata odvela Dragana u smrt. - Na nagovor prijatelja je pozajmio nekoliko stotina evra, ali je dug narastao na nekoliko hiljada jer drug nije vraćao ugovorene rate. Nepoznanica je da li je on od početka, žargonski rečeno, bio u dilu sa zelenašima ili je Rankovića nehotice uvukao u probleme. S obzirom na to da je njegov status ironičan, verujemo da je pre smrti shvatio da je prevaren - kaže rođak.

Lovci našli telo

Podsetimo, Dragan Ranković je pre 23 dana ostavio oproštajnu poruku na Fejsbuku, posle čega je uzeo konopac i, kako se pretpostavlja, istog dana se obesio u selu Gornje Grbice.

- Pronašli su ga lovci iz susednog sela. Telo je bilo obešeno o vrbu, a mesto nesreće je zabačeno, gotovo da niko tuda i ne prolazi - pričaju meštani i dodaju da su lovci odmah prepoznali nesrećnog Rankovića.

- Bio je u radnom odelu firme za koju je radio. Obdukcija je naložena i očekuje se da njegov identitet uskoro bude i zvanično potvrđen - dodaje izvor.

Nadali se

HTELI DA ISPLATE DUG

Kada je Rankovićev gazda iz trgovinskog lanca u kom je bio zaposlen saznao za njegov nestanak, rekao je zaposlenima da mu prenesu da će mu on izmiriti dugovanja, ma kolika bila. - On se, kao i svi koji su poznavali Dragana, nadao da će ga negde pronaći živog. Nažalost, izgleda da se on obesio istog dana kada je i nestao, tako da nije ni stigao da čuje da su njegovi prijatelji uz njega i da žele da mu pomognu - dodao je sagovornik Kurira.