SUROVO UBISTVO BRAČNOG PARA: Ženi zario nož u leđa, muža upucao u glavu

Svetislav Milenković Tisa (69) i njegova supruga Snežana Plašintović (54) pronađeni su juče mrtvi u svojoj kući u selu Bresje kod Jagodine, a nakon obdukcije je utvrđeno da je reč o dvostrukom ubistvu, pa je policija pokrenula potragu za ubicom ili više njih.

Kako saznajemo, tela bračnog para, koji je više od 20 godina živeo u nevenčanoj zajednici, nađena su ujutru. - Snežana je bila u sobi s bilijarom, u lokvi krvi, a na leđima je imala ubodnu ranu, najverovatnije od noža, dok je Svetislav zatečen u kupatilu. Forenzičari su na njegovoj glavi, pored uha, uočili ranu od metka, pa se pretpostavlja da je ubijen hicem iz pištolja manjeg kalibra. Oko njega je, takođe, bilo dosta krvi - kaže naš izvor.

Sumnja

Kako dodaje, najpre se sumnjalo da je Svetislav ubio suprugu, a potom sebe, ali je ta sumnja ubrzo odbačena. - Istraga i analize pokazali su da u kući i oko kuće ima DNK tragova drugih osoba, pa policija ispituje čiji su i od kada se tu nalaze. Potraga za ubicom ili više njih odmah je pokrenuta - dodaje naš sagovornik.

Ispred kuće Svetislava i Snežane juče smo zatekli njenu uplakanu majku Milosiju. Ona kaže da su se supružnici odlično slagali. Ona kaže da ne veruje da je njen zet počinio ovaj zločin. - Ne verujem u ubistvo i samoubistvo. Moja ćerka je lepo živela i slagala se s Tisom. Činjenica je da smo mi bili protiv tog braka jer je on dosta stariji od nje. Imao je suprugu i sina iz prethodnog braka. Međutim, uspostavili su odlične odnose i sa njima - priča majka u neverici i nastavlja: - Snežana je bila preksinoć kod mene. Da je nešto loše bilo, sigurno bi mi se požalila, ali nije bilo ničeg sumnjivog. Nije bila uplašena. Verujem da ju je Tisa mnogo voleo i maltene nosio na rukama. Ispunjavao joj je svaku želju.

Bio ljubomoran

I komšije i rođaci ubijenog bračnog para kažu da su se njih dvoje lepo slagali, ali da je Svetislav bio previše vezan za Snežanu. - Previše ju je voleo. Bio je posesivan i veoma ljubomoran jer je Snežana bila dosta mlađa od njega i željna života - kaže komšija i dodaje da je Snežana radila u „Juhoru“, a Svetislav kao obezbeđenje. - Često ju je dočekivao s posla i pratio do kuće. Ipak, nismo čuli da je bilo svađe među njima ili netrpeljivosti - priča komšija.

Akcija „Armagedon“

TISA HAPŠEN KAO PEDOFIL

foto: Dragan Ilić

Svetislav Milenković bio je uhapšen 14. februara 2011. u akciji „Armagedon“ zbog sumnje da je seksualno zlostavljao maloletnice, ali ga je posle izvođenja dokaza sud oslobodio optužbi. Zbog sedam meseci provedenih u pritvoru država je navodno bila u obavezi da mu isplati 60.000 evra. Govoreći o pritvorskim danima u jednom intervjuu, on je ispričao i da mu je u tim najtežim danima u životu najveća podrška bila supruga. - To je bio pakao, najteže mi je bilo što je sin hteo da me se odrekne. Novine su pisale da sam silovao maloletnice. Supruga je ostala uz mene, nije verovala u sve to, poznaje me. Nena mi je bila najveća podrška u to vreme - govorio je svojevremeno on.