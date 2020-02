REKAO DA NEMA NIŠTA DA PRIJAVI: Beograđaninu oduzet ručni sat vredan više od 20.000 evra

Kako je saopštila Uprava carina, sat je ponađen 53-godišnjeg Beograđanina koji osim srpskog ima i rumunsko državljanstvo, a koji je doputovao letom iz Beča.

Prilikom kontrole, u njegovom koferu, koji je pregledan skener uređajem, pronađena je prazna kutija od ručnog sata "Hublot", sa originalnim računom i odbijenicom za povraćaj PDV-a, zbog toga što putnik ima boravište u Evropskoj uniji.

Iako je sat nosio na ruci, s obzirom na njegovu vrednost i na to da kupljen pre samo deset dana, putnik je bio dužan da ga prijavi prilikom ulaska u Srbiju, što on nije učinio, kaže se u saopštenju i dodaje da će zbog toga sat biti zadržan do okončanja prekršajnog postupka.

