DETE ME JE MOLILO DA JE SPASIM! Majku devojčice (14) koju je stric silovao, ranije tukli muž i njegova majka! KUĆA PAKLA

Molim boga da moja ćerka preživi! Jako mi je teško što je preživela taj horor! Želim da svako ko mi je dirao dete crkne i neka monstrum dobije doživotnu robiju!

Ovo je juče u ispovesti za Kurir rekla Lj. Đ. (29), majka devojčice (14) iz okoline Kruševca koju je, kako se sumnja, silovao stric Saša U. (41), posle čega je ona ostala trudna i rodila mrtvo dete.

Ostavila ih

Lj. Đ. kaže da je pre dve godine ostavila svoje tri ćerke i sina kod oca, babe i dede, a da je „ona morala da pobegne od njih jer nije više mogla da trpi maltretiranje“.

- U toj kući mi je bilo grozno. Muž Slađan i njegovi roditelji su me konstantno maltretirali i tukli. Svekrva me je gađala i šerpom. Pre dve godine me je muž toliko pretukao da sam morala da odem. Deca su ostala kod njega, a on se obesio ubrzo posle mog odlaska. Deca su tada pripala babi i dedi - priča Lj. Đ.

Kako kaže, sa ćerkom, koja se u četvrtak porodila i koja je u teškom stanju, poslednji put se čula pre osam meseci.

- Stric, koji ju je silovao, tada joj je dao telefon da me pozove, inače su joj branili kontakt sa mnom. Molila me je da je uzmem, da je izbavim iz te kuće jer ne može više da izdrži. Rekla je da je svi maltretiraju, ne samo stric, i da dobija batine. Nažalost, nisam otišla po nju, nisam smela, oni su nasilni, ko zna šta bi mi uradili - kaže Lj. Đ.

Kako kaže, za to da joj je ćerka silovana i da je rodila mrtvu bebu saznala je od prijateljice, koja živi blizu njene dece.

- Odmah sam otišla u Kruševac, ali nisu mi dali da vidim ćerku jer joj nisam staratelj. Danas imama razgovor s ljudima iz Centra za socijalni rad i boriću se svim silama da dobijem decu nazad - priča Lj. Đ. i dodaje:

Krili su sve

- Prošlog vikenda me je pozvao rođak i rekao mi da moja devojčica ima ogroman stomak. Pitao je babu i dedu šta se dešava s njom, a oni su mu rekli da ima problem sa stolicom i da joj je zato stomak naduven. Krili su da je njihov sin Saša silovao devojčicu. Verovatno su hteli da se porodi u kući, pa da sve zataškaju.

Lj. Đ. apeluje na policiju, tužilaštvo i Centar za socijalni rad da ispitaju čitav slučaj.

- Mislim da nije samo Saša U. odgovoran za ovo već i baba i deda. Mislim da su znali šta im se dešava u kući, ali nisu reagovali. Detetu su zabranili da ide u školu kad je ostala trudna, umesto da sina prijave policiji. Sramota je što su detetu davali da pije - kaže ona.

Deda tvrdi NISMO NIŠTA ZNALI foto: screenshot Pink tv Miloš U., deda silovane devojčice i otac uhapšenog Saše U., tvrdi da ni on ni njegova supruga nisu ništa znali. - Ostavili smo Sašu da čuva dete, on ima sina koji je četiri godine stariji od naše unuke. Kako baba i ja da znamo?! Zar treba da čuvamo bratanicu od strica?! Tražimo kaznu od 40 godina zatvora ili na mestu da ga ubiju - rekao je Miloš U.

Kurir.rs/ Branka Travica Foto: Žarko Ilić, Kurir/Branka Travica

Kurir