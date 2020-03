ZVERSKI MASAKRIRAO DEVOJKU SATIMA! Ivana Filipović: Vrištala sam od bolova dok me je pekao peglom

Ivana Filipović (23), koju je 12. marta 2019. tadašnji momak Đorđe Lacković (24) zverski pretukao u stanu u Novom Sadu, svedočila je juče u Osnovnom sudu, i to iz posebne prostorije, kako se ne bi srela sa napadačem jer ga se i dan-danas plaši.

Podsetimo, na prvom ročištu advokat oštećene Zorica Perić rekla je da Ivana ne bi mogla da podnese susret s nasilnikom i da bude u istoj prostoriji s njim jer bi se u takvoj situaciji onesvestila. Žrtva dobila status posebno osetljivog svedoka, a juče je rekla „da je zainteresovana za krivično gonjenje optuženog“.

Otpao radijator

- On je mene nožem ubo u natkolenicu. To je bio kuhinjski, crni nož, najveći koji smo imali. Gazio me je celom težinom i udarao nogom po telu. Od toga su mi polomljena rebra i probijena plućna maramica - rekla je Ivana odgovarajući na pitanja advokata okrivljenog.

Ona je ispričala i da ju je bivši momak „gazio po prstima na rukama, a kada ju je odgurnuo, radijator je otpao od siline tog udarca“.

Spuštena glava

- Kada me je pekao peglom, bila sam savijene glave, tako da ne mogu da procenim da li me je pekao celom površinom pegle ili delom. Trzala sam se od bolova i vrištala. Bila sam u majici kratkih rukava - ispričala je detalje mučenja.

Veštak dr Vladimir Pilija rekao je „da je na osnovu medicinske dokumentacije konstatovao da je oštećena zadobila povrede opasne po život“.

Branioci Đorđa Lackovića ponovo su tražili da mu se ukine pritvor, u kom je već godinu dana. Međutim, sudija je odbio taj predlog.

(Kurir.rs / Slađana Stojanović)

