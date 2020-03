TRAGEDIJA U IVANJICI: Mladić (26) se ubio ispred kuće svoje simpatije

Dragan Karaklajić (26) iz sela Čepovo kod Ivanjice ubio se pred kućom devojke u koju je bio zaljubljen, a koja mu nije uzvratila ljubav.

Mladić se u noći između nedelje i ponedeljka upucao iz lovačke puške, nakon večeri koju je sa društvom proveo u kafiću. Pre samoubistva je napisao oproštajno pismo majci, navodeći „da više ne može da se bori“. - Telo smo pronašli u ivanjičkom naselju Senjak u Ulici 5, rano ujutru. Pored njega je bila lovačka puška - kaže izvor.

Nije bio neprijatan

Prema njegovim rečima, Karaklajić je bio u vezi sa devojkom iz okoline Ivanjice, ali se sa njom razišao pre više meseci. Poslednjih nedelja se udvarao devojci, koja živi u Ulici 5, ali ga je ona odbijala.

- Ta devojka ima momka i to je razlog zašto je Dragana odbijala, međutim, on to nije prihvatao. Ona njegovo udvaranje nije ni shvatala ozbiljno. U udvaranju nije bio ni neprijatan, ni grub, i niko nije očekivao da će uraditi ovako nešto. Možete misliti kako je devojci i njenoj porodici - ispričala je poznanica devojke ispred čije se kuće mladić ubio.

Kako saznajemo, Karaklajić je noć pre smrti proveo u kafiću sa društvom.

„Moram to da uradim“

- Tu su se dobro provodili, družili i veselili uz muziku. Kažu da je on čak i pevao i da su se razišli oko dva sata posle ponoći. S druge strane, postoji i oproštajno pismo majci, u kome je naveo da „mora tako da uradi jer ovako više ne može da živi“ - kaže naš izvor.

Svi koji su poznavali Dragana za njega imaju reči hvale. - Bio je veoma dobar i uzoran, omiljen i rado viđen u svakom društvu. Za njega niko ne zna da je ikada napravio bilo kakav incident. Bio je aktivan i u Lovačkom udruženju „Čemernica“ - kaže Mileta Karaklajić, direktor OŠ „Mićo Matović“, koju je Dragan pohađao.

Druga tragedija u porodici DRAGANOV OTAC POGINUO U NESREĆI Meštani Čepova su u šoku nakon tragedije koja je po drugi put u proteklih deset godina zadesila porodicu Karaklajić. - Draganov otac je 2010. poginuo kada se prevrnuo sa traktora. Bio je to veliki šok za njegovu majku, suprugu i dvoje dece. Dragan je tada doživeo neverovatan stres zbog gubitka oca i nikada se od njega nije oporavio. Sećam se da je imao ozbiljnih problema, a pre nekoliko godina pokušao je da se obesi. Tada se sve dobro završilo i on je nastavio da radi u svom domaćinstvu, bavio se poljoprivredom. Majka i baka su mu pomagale, činilo se da je sada sve u redu - kaže meštanin Čepova.

Kurir.rs/ D. Č. Foto: Facebook

Kurir