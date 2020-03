ZAŠTO SAM JELENU ZVAO TETKA? Zoran odgovorio sestri i drugaricama ubijene pevačice, pa pomenuo i pokojnu taštu!

- Mi smo jedno drugo zvali „medo“! Nekada bih je u šali nazvao „tetka“. To je bilo samo iz milošte. To mi nikada nije zamerala jer je znala da se na taj način šalim s njom. Uvek bi se zajedno sa mnom nasmejala tome. Tako da nema govora o tome da je u našoj vezi i kasnije u braku bilo disharmonije, uvreda i omalovažavanja - tvrdi on.

- Pitam se zašto od toliko ljudi koji su zaista s nama bili bliski i znaju da je Jelena bila srećna i voljena žena, a pritom su dali iskaz u policiji, niko nije saslušan u tužilaštvu, niti su predloženi za svedoke?! - pita se Marjanović.

On tvrdi da je najmerodavniji iskaz Jelenine majke, pokojne Zorice Krsmanović, koja je veoma dobro bila upućena u sve detalje njihove veze, a kasnije i braka.

- Zorica je dala iskaz u policiji, ali se on, nažalost, ne može koristiti na sudu. Međutim, može da bude velika smernica! Reč je o iskazu jedne majke, kojoj je ubijena ćerka jedinica. U njemu je, kada je govorila o meni, kao i našem braku sve navela u superlativu. Zar mislite da bi pokojna Zorica Krsmanović u tom bolu nešto prećutala? Da su postojale bilo kakve indicije, koje bi ukazivale na bilo kakav nesklad i razmirice, u Jeleninom i mom životu, a kamoli nešto više, zar mislite da to ne bi rekla? - kaže Marjanović.

