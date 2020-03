NOVOSAĐANKA DOŽIVELA TORTURU U SVOJOJ KUĆI: Vezali me bademantilom, pretukli i opljačkali!

Spavala sam kada sam čula kako neko priča. Trgla sam se i odmah dobila udarac u glavu. Videla sam muškarca s fantomkom, a drugi, isto s fantomkom, bio je u predsoblju.

Ovako je juče za Kurir počela ispovest Evica Dimić (60) iz Novog Sada, koja je u noći između petka i subote bila žrtva dvojice razbojnika, koji su joj upali u kuću, vezali je, pretukli i opljačkali. Napadnuta žena kaže da je doživela veliki strah i stres. Kako kaže, pokušala je da se suprotstavi napadačima, a jednom je uspela da povuče fantomku.

- Međutim, on je nastavio da me udara gde je stigao, a najviše po glavi. Pala sam na pod, a on mi je onda vezao i ruke i noge i stalno ponavljao: „Gde su pare? Ubiću te, govori!“ Skinuo mi je sa ruke dva zlatna prstena, sa vrata zlatnu ogrlicu i lančić. Onda je nastavio da pretura po kući, sve dok nije našao pare - priča prestravljena Evica, koja tvrdi da su lopovi iz kuće, osim njenog zlatnog nakita, odneli i 100.000 evra i 2,5 miliona dinara.

- Potom je jedan od napadača uzeo moj bademantil i vezao mi ga preko glave. Onda su otišli - kaže Evica.

U novosadskoj policiji potvrdili su da se razbojništvo dogodilo oko četiri sata ujutru, kada su razbojnici preskočili ogradu i ušli u nezaključanu kuću. Kako su saopštili iz MUP, radi se na identifikaciji napadača i svim okolnostima slučaja. - Suprug, kada je otišao na posao u noćnu smenu, nije zaključao vrata, a ja nisam proveravala - kaže Evica, kojoj je ukazana lekarska pomoć.

Kurir.rs/ S. S. Foto: Kurir.rs/ S. S.

Kurir