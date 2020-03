MONSTRUOZNI UBICA NAĐEN MRTAV U HODNIKU ZATVORA U PADINJAKU Pobio celu porodicu tokom pljačke, nije poštedeo ni dete (3)

Borislav Čolić, koji je u Padinskoj skeli služio kaznu zbog monstruoznog ubistva, nađen je mrtav u hodniku između ćelija.

Bivši ratni veteran je tokom pljačke 1997. godine hladnokrvno pobio tročlanu porodicu Smiljanić, a nije poštedeo ni dete (3). Krvoproliće se dogodilo u novosadskom naselju Futog. Tada su svirepo ubijeni Dobrivoje, Miomirka i njihov trogodišnji sin Ivan.

- Dobrivoje je nađen u predsoblju, on je otvorio vrata ubici koji ga je odmah likvidirao. Potom je naišla Miomirka, u koju je takođe pucao. Očigledno je Čolić išao sa namerom da ubije sve koje zatekne u kući. Ono što je zgrozilo i najiskusnije policajce je bilo to što je u dnevnoj sobi pronađeno telo njihovog trogodišnjeg deteta, sina Ivana. Dete je sedelo na noši kada je ubica ušao, prišao mu, prislonio pištolj uz čelo i potegao oroz. Čak je i u to krvavo vreme ovako nešto bilo nezamislivo - rekao je neimenovani izvor, bivši inspektor MUP Srbije, koji je učestvovao u istrazi.

Potraga za ubicom je krenula. Radilo se danonoćno. Kada je pronađen, hapšenje je bilo samo početak.

- On je bio ratni veteran, psihički i fizički spreman. Inspektori, među kojima sam i ja, smenjivali su se u ispitivanju, gledali smo da Čolića na neki način isprovociramo da prizna delo. Nismo mu davali da spava. Ali on je bio neverovatan. Stajao je iza zid i počeo da se umara, gubi koncentraciju. Onda bi u jednom trenutku, ukoliko ne bismo obraćali pažnju na njega, sklopio oči tako u stojećem položaju. Za desetak trenutaka, kada bi ga prodrmali, bio je potpuno svež, kao da je celu noć spavao, pa bismo sve morali da krenemo ispočetka - rekao je izvor.

Na kraju je jedan od inspektora primenio psihološki trik.

- Čolić je bio proćelav i nervozan kada je gologlav. Na kraju smo mu dozvolili da nosi kačket od koga se nije odvajao, a on je priznao zauzvrat na koji način je počinio zločin.

Borislav Čolić je prvobitno osuđen na smrtnu kaznu zbog razbojništva sa smrtnim ishodom. Pošto je ta kazna ukinuta, presuda je preinačena na kaznu zatvora od 40 godina. Na slobodi je trebalo da se nađe 2036. godine, kada bi imao 68.

