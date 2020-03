HOROR! ČOBANIN SILOVAO DEČAKA (6): Terao ga na oralni seks, majka ga spasla!

Aleksandar P. (53) iz Padinske Skele uhapšen je zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dečaka (6) u svojoj sobi, koja je ranije bila garaža. Mališana je iz kandži pedofila spasla majka, koja je uletela u sobu strave i zatekla manijaka kako go leži preko njenog sina.

Prestravljena žena pozvala je policiju, a Aleksandar P. je žiletom sebi prerezao vene, ali se nije teško povredio. Kako saznajemo, pedofil je u subotu namamio dečaka, koji s porodicom živi u istom dvorištu kao i on, a kad je mališan ušao, usledio je horor.

Namamio ga

- Pozvao je šestogodišnjaka kod sebe. Skinuo je njega i sebe. Terao ga je da ga oralno zadovolji, a predlagao je i obrnuto. Preplašeni dečak je počeo da viče i da se opire, što je čula njegova majka - kaže izvor.

R. B., komšija osumnjičenog, ali i porodice dečaka, ispričao je za Kurir da se dogodila prava drama.

- Majka je oko 18 sati zatekla sina s tim Aleksandrom u sobi. Njemu su pantalone i donji veš bili spušteni, ležao je preko dečaka, kome je donji veš takođe bio skinut - priča šokirano R. B. i nastavlja:

- Majka je to otkrila jer je prvo primetila da nema dečaka, a onda je čula kako moli: „Nemoj, čika Sale.“ Kad je otvorila vrata, imala je šta da vidi. U šoku je pozvala komšije i policiju. Pre nego što je patrola došla Aleksandar je prerezao vene.

Komšija kaže da su pitali Aleksandra zašto je to uradio.

- „Nisam ja ništa uradio“, objašnjavao nam je on. Pa kako nije uradio, kad ga je žena zatekla?! - pita se naš sagovornik.

Kako dodaje, Aleksandar je i fotografisao golog dečaka telefonom i pokazivao mu te slike.

Određeno zadržavanje

- Ne znam kako, ali čuo sam da je pre dolaska policije uspeo da obriše sve slike. Policajci su odneli njegov telefon, kao i žilet kojim je navodno pokušao da se ubije. Da je hteo da se ubije, on bi to i uradio. Zgrožen sam. Kažu bolest, ali ovo stvarno ne mogu da razumem - priča R. B.

Prema njegovim rečima, uhapšeni Aleksandar P. je pre dve godine došao u njihov komšiluk. Radio je u jednoj firmi koja se bavi održavanjem nasipa, ali je čuvao ovce za novac.

- Obezbedili smo mu sve uslove. Imao je sobu, kupatilo, hranu, plus je za svoj rad dobijao i platu od komšija. Porodica čije je dete zlostavljao ima troje dece i oni su dosta vremena provodili s njim. Verovatno je dečak zbog toga, jer ga poznaje, u subotu pristao da uđe kod njega u sobu - kaže on.

Aleksandru P. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje, a dečak je primljen na Institut za majku i dete. - Pregledom je utvrđeno da on fizički nije povređen - kaže izvor.

- Pričao je da je pre oko 20 godina radio kao novinar u jednim dnevnim novinama. On je obrazovan i vrlo inteligentan - priča on.

- Ima ovcu, jagnje, koze i dva psa, oba su spavala s njim u krevetu. Kad sam pokušao da mu kažem da to ne radi, govorio je da su to njegova deca i da oni treba da spavaju s njim. Nikad ništa nije hteo da pere, pa ni garderobu. Nosio je istu odeću dok se ne pocepa i potom bi je bacio - priča komšija i objašnjava da je Aleksandar P. jedinac, da mu je majka umrla, a da mu je otac navodno živ.

Povratnik I RANIJE DODIRIVAO DETE

Komšije kažu da su čule da je Aleksandar P. i ranije napastvovao decu.

- Bila je neka priča da je on pre 10 ili 15 godina dodirivao neko dete. Ranije je imao papagaje, hrčke i druge životinje i deca su u to vreme često bila kod njega, mamio ih je da vide papagaja. Tada je navodno pipkao komšijsko dete i bio je u zatvoru. Ta porodica se odselila, a on je pušten. Ne znam da li je na sudu dokazano da je dirao dete - priča komšija.