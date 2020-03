SRAMOTA! PRODAVALI MASKE NA INTERNETU PO 15 PUTA VEĆOJ CENI! 2 hapšenja u Beogradu

Dve osobe, D.P. i I.B, uhapšene su jer su zbog preprodaje maski putem sajta "kupujem-prodajem" nudili zaštitne maske po 15 puta većoj ceni, saznaje Tanjug.

Oni se terete za krivično delo nezodvoljena trgovina, a istragu protiv njih će sprovesti Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu u sredu je D.P odredio pritvor do 30 dana, zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Prema I. B sudija je odredio i meru zabrane napuštanja stana uz primenu mere elektronskog nadzora, (kućni pritvor sa nanogicom) uz zabranu da tokom sprovođenja mere koristi internet, saopšteno je iz Višeg suda.

Mera zabrane napuštanja stana može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, s tim što će sud svaka tri meseca ispitati da li je dalje trajanje mere opravdano, dodaje sud.

Istovremeno, osumnjičena I. B. je upozorena da ukoliko prekrši navedenu zabranu da protiv nje može biti određen pritvor.

Protiv rešenja o pritvoru osumnjičeni i njihov branilac imaju pravo žalbe u roku od tri dana od prijema rešenja krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu.

