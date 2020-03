osumnjičeni u pritvoru do 30 dana

BAČ - J. K. (49) uhapšen je 20. marta zbog sumnje da je pokušao da obljubi ćerku (9).

Kako nezvanično saznajemo, on je tog dana oko 17 časova u kući skinuo donji veš ćerki, ali je to videla druga ćerka i sve ispričala majci. Žena je pozvala policiju, a J. K. je posle saslušanja, na kom se branio ćutanjem, određen pritvor do 30 dana.

(Kurir/S. S.)

